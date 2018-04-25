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На городском Дне призывника побывали будущие новобранцы из Новогиреева
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На городском Дне призывника побывали будущие новобранцы из Новогиреева 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Городской День призывника состоялся в поселке Мосрентген, на базе воинской части № 61899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени 60-летия
От каждого района Восточного округа на мероприятии присутствовало по пять будущих защитников Отечества. Ребят из Новогиреева сопровождал сотрудник аппарата муниципального округа Новогиреево, юрисконсульт Анатолий Гариков и представитель управы района Николай Сидоров.
Официальная часть праздника началась с торжественного построения на плацу. Затем призывников приветствовали представители Правительства Москвы, военные комиссары разных районов города и ветераны. Многие выступающие отмечали, что эта встреча проходит накануне Дня Победы, и это делает мероприятие особенно значимым.
Военный комиссар Перовского района Москвы Роман Раманичев высказал своё мнение о значении городского Дня призывника: «Такие мероприятия необходимы, поскольку перед нами стоит задача комплектования вооружённых сил качественными призывными ресурсами. И эта задача по-настоящему актуальна на фоне общей напряжённой обстановки в мире. Радует, что ребята приехали на День призывника с готовностью, что у них есть желание идти в армию, поэтому они охотно откликнулись на приглашение посетить 27-ю отдельную мотострелковую дивизию, где их познакомят со службой и условиями жизни в армии».
После завершения официальной части московских призывников пригласили осмотреть казармы мотострелковой бригады, солдатскую столовую, а также вооружение и и боевую технику воинской части.
Все новогиреевские призывники получили от сопровождающих их лиц подарки с символикой района. Самыми активными и дисциплинированными проявили себя в этой поездке призывники Григорий Герасимчук и Вячеслав Громов.
Фото — Сергей Овчинников.
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