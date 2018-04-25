МИД раскритиковал доклад Госдепа США о контроле над вооружениями

Уже привычно — без доказательств. Но утвердительно — Россия нарушает обязательства по ограничению и нераспространению вооружений. Заявление Госдепа США , которое можно назвать попыткой переложить с больной головы на здоровую, жестко раскритиковали в МИД . Претензии Вашингтона — почти полная копия аналогичных документов, которые Госдеп публиковал и в прежние годы. Ничего нового. И, казалось бы, не стоит и реагировать. Но в ситуации, когда США сами нарушают конвенции и договоры, упреки в адрес России, выглядят за гранью политической наглости, передает "ТВ Центр"

"Такая нарочито менторская манера подачи и компиляции фактов и домыслов стала укоренившейся в США традицией в подведении основы под американские претензии на своё «исключительное право» судить «провинившихся» и требовать от них исправления или их наказания", — заявили в МИД России.

Доклад Госдепа — это почти 90 страниц текста. На каждой Россию обвиняют в нарушениях. Но ни одного факта. Набор общих фраз из разряда «с высокой долей вероятности». Вот, только один из примеров:

"Соединённые Штаты установили, что в 2017 году Российская Федерация по-прежнему нарушала свои обязательства по Договору о РСМД, который запрещает производить или выполнять лётные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров. США преисполнены решимости сделать всё возможное для сохранения целостности Договора о РСМД. Правительство США работает над достижением этой цели, несмотря на нарушения со стороны Российской Федерации".

В чем именно нарушения, где, когда и кем зафиксированы — ни слова. Впрочем, в современной геополитике доказательства Западу и не требуются. Главное, в довесок к санкциям усилить саму антироссийскую риторику. Тем более, что есть кому эту функцию успешно выполнять. Например, без пяти минут новому госсекретарю США Марку Помпео . Мало кто сомневается, что доклад написан под его диктовку и является своеобразным административным дебютом в команде Трампа. Нелепые претензии появились на фоне откровенно провальной ракетной атаки США и союзников на Сирию . И одновременно, продолжающемся развертывании систем ПРО, которые США с каждым годом приближают к российским границам. То есть эту безнаказанную и очевидную эскалацию Госдеп воспринимает как должное. МИД, в отличие от американского ведомства, приводит в ответном заявлении 11 конкретных фактов нарушений ключевых соглашений, которые за океаном почему-то не замечают. От игнорирования международных документов по сокращению наступательных вооружений до запрещения химических. Одно из основных — нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия.

"В последние годы развернуто беспрецедентное по масштабам обновление всех компонентов американского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие, находящееся на территории других государств. Опасения в том, что в Вашингтоне решили сдуть пыль со схем сорокалетней давности и вернулись к мысли о возможности выйти победителем из ядерного конфликта, усугубляют и другие положения обновленной ядерной доктрины США. В ней существенно расширен набор «опций», допускающих применение американцами ядерного оружия, в том числе в порядке превентивного удара", — указал в МИД России.

Очередные пустые обвинения выглядят как минимум странно еще и потому, что в этом году военные расходы США в 10 раз превосходят российские. Пример, говорят политологи, беспрецедентный в истории. Трамп добился от Конгресса увеличения оборонного бюджета на 94 миллиарда долларов. И сегодня его суммарный объем превышает 700 миллиардов. Видимо, именно так, по логике американских законодателей, должно выглядеть разоружение, о котором так много говорят на Капитолийском холме.