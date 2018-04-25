МИД раскритиковал доклад Госдепа США о контроле над вооружениями 

Уже привычно — без доказательств. Но утвердительно — Россия нарушает обязательства по ограничению и нераспространению вооружений. Заявление Госдепа США, которое можно назвать попыткой переложить с больной головы на здоровую, жестко раскритиковали в МИД. Претензии Вашингтона — почти полная копия аналогичных документов, которые Госдеп публиковал и в прежние годы. Ничего нового. И, казалось бы, не стоит и реагировать. Но в ситуации, когда США сами нарушают конвенции и договоры, упреки в адрес России, выглядят за гранью политической наглости, передает "ТВ Центр".
"Такая нарочито менторская манера подачи и компиляции фактов и домыслов стала укоренившейся в США традицией в подведении основы под американские претензии на своё «исключительное право» судить «провинившихся» и требовать от них исправления или их наказания", — заявили в МИД России.
Доклад Госдепа — это почти 90 страниц текста. На каждой Россию обвиняют в нарушениях. Но ни одного факта. Набор общих фраз из разряда «с высокой долей вероятности». Вот, только один из примеров:
"Соединённые Штаты установили, что в 2017 году Российская Федерация по-прежнему нарушала свои обязательства по Договору о РСМД, который запрещает производить или выполнять лётные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров. США преисполнены решимости сделать всё возможное для сохранения целостности Договора о РСМД. Правительство США работает над достижением этой цели, несмотря на нарушения со стороны Российской Федерации".
В чем именно нарушения, где, когда и кем зафиксированы — ни слова. Впрочем, в современной геополитике доказательства Западу и не требуются. Главное, в довесок к санкциям усилить саму антироссийскую риторику. Тем более, что есть кому эту функцию успешно выполнять. Например, без пяти минут новому госсекретарю США Марку Помпео. Мало кто сомневается, что доклад написан под его диктовку и является своеобразным административным дебютом в команде Трампа. Нелепые претензии появились на фоне откровенно провальной ракетной атаки США и союзников на Сирию. И одновременно, продолжающемся развертывании систем ПРО, которые США с каждым годом приближают к российским границам. То есть эту безнаказанную и очевидную эскалацию Госдеп воспринимает как должное. МИД, в отличие от американского ведомства, приводит в ответном заявлении 11 конкретных фактов нарушений ключевых соглашений, которые за океаном почему-то не замечают. От игнорирования международных документов по сокращению наступательных вооружений до запрещения химических. Одно из основных — нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия.
"В последние годы развернуто беспрецедентное по масштабам обновление всех компонентов американского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие, находящееся на территории других государств. Опасения в том, что в Вашингтоне решили сдуть пыль со схем сорокалетней давности и вернулись к мысли о возможности выйти победителем из ядерного конфликта, усугубляют и другие положения обновленной ядерной доктрины США. В ней существенно расширен набор «опций», допускающих применение американцами ядерного оружия, в том числе в порядке превентивного удара", — указал в МИД России.
Очередные пустые обвинения выглядят как минимум странно еще и потому, что в этом году военные расходы США в 10 раз превосходят российские. Пример, говорят политологи, беспрецедентный в истории. Трамп добился от Конгресса увеличения оборонного бюджета на 94 миллиарда долларов. И сегодня его суммарный объем превышает 700 миллиардов. Видимо, именно так, по логике американских законодателей, должно выглядеть разоружение, о котором так много говорят на Капитолийском холме.
Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр».