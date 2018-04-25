Житель Тольятти попал под статью из-за музыки во «ВКонтакте» 

В Тольятти суд оштрафовал местного жителя за массовое распространение экстремистских материалов. Поводом для этого стали аудиозаписи в его плей-листе в социальной сети «ВКонтакте».
— Нарушения выявили сотрудники прокуратуры. Тольяттинец разместил на своей странице аудиозаписи группы «Коловрат» — «Я ненавижу коммунистов» и «Каратель СС», группы «Русский стяг» — «РОА», группы «Банды Москвы» — «Виват Россия». Они внесены в Федеральный список экстремистских материалов. При этом вход на страницу молодого человека был свободным, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Владельца аккаунта обязали удалить аудиозаписи. Ему придется выплатить административный штраф в размере 1000 рублей.