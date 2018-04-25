Россия начала производство С-400 для Турции

Александр Михеев. На предприятиях российского ОПК началась сборка зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» для Турции , сообщил глава Рособоронэкспорта

— Мы приступили к исполнению контракта. Начато производство. Там есть циклы, этапы — все оговорено, будем выполнять наши обязательства, — приводит слова Михеева РИА Новости

Напомним, договор о поставках Турции «Триумфов» был подписан в декабре 2017 года в Анкаре . Стороны договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

С-400 «Триумф» — мощнейший из серийных российских комплексов ПВО-ПРО. Он способен перехватывать любые типы воздушных целей в радиусе 400 километров, с подключением дополнительных модулей сфера его действия расширяется до 600 км. Использование в универсальных пусковых установках разных ракет из богатого арсенала позволяет «Триумфам» выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону.