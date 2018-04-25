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Россия начала производство С-400 для Турции
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Россия начала производство С-400 для Турции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На предприятиях российского ОПК началась сборка зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» для Турции, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
— Мы приступили к исполнению контракта. Начато производство. Там есть циклы, этапы — все оговорено, будем выполнять наши обязательства, — приводит слова Михеева РИА Новости.
Напомним, договор о поставках Турции «Триумфов» был подписан в декабре 2017 года в Анкаре. Стороны договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.
— Есть много уровней передачи технологий. Турции понадобятся миллиарды, чтобы скопировать российский комплекс ПРО. Необходимо создать совершенно новую отрасль, — считает сотрудник московского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
С-400 «Триумф» — мощнейший из серийных российских комплексов ПВО-ПРО. Он способен перехватывать любые типы воздушных целей в радиусе 400 километров, с подключением дополнительных модулей сфера его действия расширяется до 600 км. Использование в универсальных пусковых установках разных ракет из богатого арсенала позволяет «Триумфам» выстраивать эшелонированную противовоздушную оборону.
Первым иностранным покупателем С-400 стал Китай. Контракт заключили в 2015 году, в апреле 2018-го первый полковой комплект «Триумфов» прибыл в Поднебесную. Турция попросила ускорить исполнение контракта и поставку запланировали на июль 2019 года. Следом «Триумфы» заказала Индия.
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