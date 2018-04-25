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Руководитель области возглавил общегородской субботник
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Руководитель области возглавил общегородской субботник 

Все новости Новосибирской области 20 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Фронт работ для членов правительства, руководителей ведомств простирался от метромоста до гостиницы «Обь». Загодя был заготовлен необходимый инвентарь: метлы, грабли, лопаты. Люди старательно вычищали мусор, прошлогоднюю листву и траву, собирали все это в мешки. «Урожай» получился немалый. Приподнятый настрой и пример в работе задавал врио губернатора.
Воспользовавшись минутной передышкой, журналисты задали Травникову несколько вопросов. Андрей Александрович, пользуясь случаем, поздравил с Днем местного самоуправления всех активистов и организации, работающие в этой сфере. Он также отметил и «неугомонных жителей, которые стараются что-то сделать лучше для родной земли». — Хочу поздравить всех, кто сегодня вышел на субботник, занимается благоустройством скверов, парков, улиц, дворов, кто не только говорит, что плохо, почему плохо и кто виноват, но и готов приложить усилия для того, чтобы та замечательная земля, где мы живем, стала более благоустроенной, чище и краше, — подчеркнул Андрей Травников. Как известно, Михайловскую набережную в прошлом году начали благоустраивать по федеральному проекту приоритетному комфортной городской среды». Внести «Формирование свой вклад в преображение любимого места отдыха вместе с сотрудниками правительства области пришло и немало горожан-активистов, которые тоже старательно очищали газоны и обочины тротуаров от мусора. О важности такого мероприятия глава региона говорил еще в конце октября прошлого года, во время технической приемки первого этапа реконструкции набережной.
Когда врио губернатора вернулся к работе, к нему неожиданно присоединилась маленькая девочка — Арина Алябьева, дочь одной из наших коллег-журналисток. Юная помощница вместе с Андреем Травниковым принялась старательно вычищать пожухлую траву. Это было не только трогательно, но и символично: молодежь с юных лет заботится о чистоте города, беря пример со взрослых.
КОММЕНТАРИИ
Евгений ЛЕЩЕНКО, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области:
— Нынешний субботник — это сохранение и поддержание традиций, которые появились в предыдущий период. Всегда люди на подобные мероприятия шли с оптимизмом, энтузиазмом. Субботники способствовали не только появлению чувства определенной гордости, но и ответственности за то место, где ты проживаешь, будь то город или село.
Денис ДЕМИН, консультант отдела информационного обеспечения министерства строительства Новосибирской области:
— Настроение хорошее, помогли убрать территорию, подготовили ее к лету. На нашем участке по сравнению с прошлым годом произошли определенные изменения, увеличившие объем работы. Но ничего, мы справились.
Евгения СОТНИКОВА, член партии „Единая Россия“, Дзержинский район:
— Народу собралось много, как и в прошлом году, в основном молодежь. Поэтому убрали все быстро, с хорошим настроением. Делали селфи, фотографировались на память.
Опубликовано в газете „Советская Сибирь“ №17 от 25 апреля 2018 года
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