Case-in выбирает лучших

Самарский государственный технический университет уже в шестой раз становится площадкой для проведения масштабного студенческого форума. Чемпионат проходит в формате командного соревнования по решению инженерных задач, посвящённых реальным производственным проблемам и разработанных по материалам отраслевых предприятий. В этом году его отборочный этап включал четыре лиги: электроэнергетика, геологоразведка, нефтегазовое дело и нефтехимия. Чемпионат был посвящён одной из самых актуальных тем в российской государственной и деловой повестке — развитию Арктики, а значит, решая реальные практические задачи, молодые люди смогут внести вклад в развитие Крайнего Севера.

Свои решения представили 24 команды. За десять дней им предстояло разобраться в инженерном кейсе, подготовленном на основе материалов компаний отрасли, и представить свои идеи экспертной комиссии. Стратегическим партнером чемпионата в этом году выступила "Роснефть" . По материалам компании был разработан инженерный кейс по направлению «Нефтегазовое дело». Опираясь на исходные данные, ребятам предлагалось найти подходы к обустройству и разработке месторождения углеводородов на Арктическом шельфе. По мнению организаторов, энергетические проекты являются якорными для развития Арктики, уже к ним прикрепляются другие основные направления.

Условия конкурса жесткие: всего 6 минут на выступление. За несоблюдение регламента — минус балл. Выступления оценивает компетентное жюри. В составе экспертов — представители научных и образовательных организаций, специалисты ведущих компаний страны. Среди них — ПАО «Оренбургнефть».

— Ребята предлагали самые оптимальные варианты разработок наАрктическом шельфе, — делится член жюри в направлении «Нефтегазовое дело», начальник управления по технологиям и инжинирингу Руслан Галиев. — Например, одна из команд решила вместо платформы, которую обычно ставят на морских месторождениях, поставить судно, из которого спускаются змеевики с азотом. Намораживается искусственный айсберг очень большого размера и получается гибкая система, котораяпозволяет бурить прямо с судна. В идее ребят есть зерно: они предложили технологическое решение, которое при должной проработке имеет место быть, т.к. в данном направлении уже проводятся исследования. По мнению ещё одного члена экспертной комиссии — начальника отдела оценки и развития персонала Юрия Елманова, — в ходе мероприятия участники не только набираются опыта и знаний, но и получают возможность реализоваться в будущем. «Это своеобразный трамплин для студентов в плане дальнейшей производственной карьеры. ПАО „Оренбургнефть“ активно сотрудничает с СамГТУ, и мы рассматриваем участников как наших будущих возможных молодых специалистов».

Члены делегацииПАО «Оренбургнефть» отметили лучшие команды в каждом направлении, им вручали корпоративные сувениры и предложилипрактику в крупнейшем нефтегазодобывающем предприятии региона.