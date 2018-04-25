150 супердолгожителей Новосибирской области отмечают День ДНК

По данным Пенсионного фонда России, всего в стране граждан, достигших 100-летнего возраста и перешагнувших его, более 15 тысяч человек, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Корреспондент VN.ru пообщался с одним из них и узнал секрет долгой жизни.

Балетмейстеру, заслуженному артисту России Алексею Давыдову 87 лет, из которых 57 он посвятил народному танцу. У порога встретила хозяйка дома Раиса Давыдова. Супруги вместе 63 года, у них две дочери, две внучки, внук, правнук и правнучка. Алексей Иванович недавно перенес инсульт и теперь почти не выходит из дома. Однако лето собирается провести на даче: подниматься на пятый этаж уже проблематично. Несмотря на сложности со здоровьем, ему не занимать оптимизма. Очень искренний и открытый человек, он охотно делится своим «секретом» долгожительства.

— Я родился в 1930 году под Липецком , близ маленького городка Задонска. Там находится известный Задонский мужской монастырь. Мои предки родом из Ростовской области , донские казаки. В 1937 году отец перебрался в Таганрог мастером на оборонный завод №65, потом забрал семью из деревни. Тогда уже стали сильно притеснять крестьян, насильно согнанных в колхозы. Нечего было есть, в деревне начался голод. Помню, что постоянно хотелось есть. Была карточная система. Я — ребенок-иждивенец, мне полагалась детская продуктовая карточка. Каждое утро уходил в школу голодным. Отец редко бывал дома, всегда приносил хлеб и какие-то нехитрые продукты — крупу, немного масла. Так и жили. В основном, варили похлебку, кое-что удавалось купить на рынке — картошку, корнеплоды.

В 1941 году всей семьей эвакуировались в Новосибирск : 17 октября в 4 утра вышел из городского порта пароход с оборудованием и сотрудниками завода, а в 6 утра в Таганроге уже были немцы. Помню, что было очень холодно: первая моя зима в Новосибирске — морозы до минус 40 градусов. Жили в подвале дома возле сада Кирова. Бетонный пол, топили буржуйку, спали на досках. Мама умерла в 1943 году от недоедания. Чтобы не быть обузой семье, пошел «в люди»: нанялся нянькой к соседям, у них было с карточками получше. Сидел с их двухлетней дочерью, и они подкармливали за это деревенскими продуктами.

Помню, что первую зарплату потратил на чайную колбасу. Это был 1947 год, работал на «Сибсельмаше». В продуктовую палатку у проходной привезли колбасу из Семипалатинска. Первый раз в жизни поел досыта.

Ну, а дальше судьба так сложилась, что делом жизни стали народные танцы. С мая 1954 года выступал на сцене, потом преподавал в училище (сейчас колледж искусств), с гастролями объездил весь СССР, бывал в Европе. Танцевал до 75 лет, после инсульта в 2012 году болит колено. Уже не так подвижен.

Секрет моего долголетия? Общие интересы в семье. У нас танцуют все: и дети, и внуки. Отношения очень много значат для человека. Важно сохранение традиций. Уверен, именно благодаря этим устойчивым связям человек живет долго и счастливо.

Мое любимое блюдо — сибирские пельмени. Готовлю сам, никаких полуфабрикатов. Все овощи, зелень — с дачи. Мясо покупаем в деревне у одного и того же человека уже несколько лет. Не чувствую груз прожитых лет. Наоборот, мне даже интересно — а что будет завтра? Каждое утро просыпаюсь с предвкушением чуда. Я верю в Бога. Он дает мне чувство уверенности и внутреннего спокойствия.

Ситуацию с долгожительством в России комментирует руководитель лаборатории генетических исследований Basis Genotech Group Вячеслав Романов : «Считается, что на юге долгожителей больше, чем на севере. Изучение „очагов долгожительства“ (Кавказ, Эквадор Пакистан и ряд других регионов планеты) говорит о том, что большинство родились и выросли в сельской местности. Если говорить о питании, наукой уже подтвержден факт: разумное ограничение белка увеличивает продолжительность жизни. Главный принцип — не переедать. Тип питания и воздух в приморских, а особенно в горных местностях — несомненно, факторы, способные сохранить здоровье, и, как следствие, стать косвенной причиной долголетия.

Вредные привычки также мало знакомы людям в „очагах долголетия“: активный образ жизни и постоянная физическая работа тренируют сердце и сосуды».

Сейчас генетики активно изучают наследственные синдромы, определяющие раннее старение (даже у детей). Уже научились определять гены, ответственные за скорость старения. Однако обратный процесс — омоложение организма — пока остается предметом не прикладной науки, а фундаментальных споров.

СПРАВКА

Международный День ДНК отмечается ежегодно 25 апреля. В этот день американские генетики опубликовали первые результаты исследования структуры молекулы ДНК в журнале Nature.