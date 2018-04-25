Александр Гнедых вернулся в Карелию на пост главы налоговой службы

Новый руководитель УФНС России по РК уже приступил к исполнению обязанностей.

Со вторника, 24 апреля, он вновь возглавил республиканское управление Федеральной налоговой службы и приступил к исполнению обязанностей,

— подтвердили порталу «Карельские Вести» в пресс-службе УФНС России по РК.

Его предшественник Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Его обязанности временно исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.