Александр Гнедых вернулся в Карелию на пост главы налоговой службы 

Новый руководитель УФНС России по РК уже приступил к исполнению обязанностей.
Назначен новый руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по республике Карелии. Им стал Александр Гнедых. Ранее он уже возглавлял карельскую налоговую службу в период с 2009 по 2011 годы.
Со вторника, 24 апреля, он вновь возглавил республиканское управление Федеральной налоговой службы и приступил к исполнению обязанностей,
— подтвердили порталу «Карельские Вести» в пресс-службе УФНС России по РК.
Его предшественник Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Его обязанности временно исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.
Для справки. Александр Гнедых родился 12 декабря 1965 года в селе Шидловка (ныне — Красненского района Белгородской области). Окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. Около двадцати лет работал в налоговых органах Российской Федерации; в том числе руководил управлениями Федеральной налоговой службы поочерёдно в трёх регионах — Республике Коми, Республике Карелия, Ленинградской области. 8 сентября 2013 года Александр Гнедых избран главой администрации Старооскольского городского округа. В ноябре 2017 года он был отправлен в отставку горсоветом. Одна из причин — конфликт с местными олишгархами. Подробно об этом писал «Коммерсантъ».
По материалам: ptzgovorit.ru