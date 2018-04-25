В День памяти жертв геноцида армян в Ярославле прошло памятное мероприятие

24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, у апостольской церкви Сурб Геворг в Ярославле состоялось памятное мероприятие. В митинге приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, в том числе регионального отделения Ассамблеи народов России , сотни представителей армянской общины. Всех участников объединял символ акции — цветок незабудки на одежде.

— Сегодня мы вспоминаем одну из трагических страниц истории XX века, — сказал советник губернатора Александр Тимченко . — Очень важно сделать все, чтобы подобные злодеяния никогда и нигде не повторились. Наша сила всегда была и есть в единении. Ярославская область многонациональная — мы вместе живем, работаем. Вместе, сохраняя мир и дружественные отношения. Надеюсь, что так будет всегда.

На мероприятии выступили вокальная и танцевальная группы самодеятельного художественного коллектива «Нур». В память о полутора миллионах армян, уничтоженных османским правительством в 1915 году, в небо запустили белых голубей и белые воздушные шары.

— Сегодня скорбный день, — отметил в своем выступлении председатель ярославской областной общественной организации «Армянское общество „Наири“ Ваагн Хачатрян . — Во всех уголках мира, где живет хоть один армянин, вспоминают о трагедии, произошедшей более 100 лет назад.

Справка

Сегодня ярославская армянская диаспора насчитывает более 10 тысяч человек и является самой многочисленной в регионе. Среди ярких представителей диаспоры — академик, основатель Института программных систем в Переславле-Залесском Альфред Айламазян, почетный гражданин Углича Василий Багдасарьян, историк Юрий Аруцев.

Диаспора создала старейшую в регионе национально-культурную общественную организацию „Армянское общество „Наири“ (дата регистрации — 1991 год). Она активно и конструктивно взаимодействует с областными и муниципальными властями, правоохранительными органами , участвует в общественной жизни региона, охотно контактирует с национально-культурными объединениями других народов. Является активным членом ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России.

В рамках областной целевой программы „Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области“ на 2015 — 2020 годы регулярно проводятся мероприятия, направленные на осуждение и недопущение разжигания межнациональной и межконфессиональной розни.