Полный вперед: как наследник коммуниста оказался в списке Forbes 

В мае 2017 года, на торжественном вечере, посвященном двадцатилетию выпуска калининградским «Автотором» первого автомобиля, основатель компании, бывший первый заместитель премьер-министра СССР Владимир Щербаков объявил, что передал свой автомобильный бизнес сыну Сергею Щербакову. Новый хозяин автосборочного предприятия поздравил всех с юбилеем, заявил, что гордится результатами «Автотора» и пообещал приложить «все усилия, чтобы оправдать доверие».
Хозяйство, надо признать, ему доверили большое. За 20 лет компания произвела почти 1,7 млн автомобилей иностранных марок, инвестиции в производство составили 37 млрд рублей. В 2017 году, как рассказал Forbes Щербаков-старший, компания произвела около 145 000 автомобилей, выручка составила 216 млрд рублей, что на 43% больше, чем годом ранее. На уточняющие вопросы Forbes о передаче наследства бывший советский зампред правительства ответил: «Я все ему подарил и теперь работаю у Сергея советником».
Щербаков-младший сейчас погружается в трудовые будни предприятия, на котором занято 2 600 человек, иногда появляется на публике, но общаться с прессой пока не готов. Из открытых источников известно, что он давно проживает в Швейцарии, в 1996 году закончил там престижную школу Le Rosey, а в 2002 году — Европейский институт.
В августе 2017 года газета La Tribune de Geneve сообщила, что Сергей Щербаков купил у дочери Геннадия Тимченко Ксении виллу на берегу Женевского озера за 39,5 млн швейцарских франков ($42 млн). Новая собственность молодого хозяина «Автотора» — довольно небольшое (500 кв.м.) здание в современном архитектурном стиле, расположенное на участке 8000 кв.м.
Читайте также
Из ЦК КПСС в миллиардеры: как Владимир Щербаков строит «русский Детройт»
Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн
Узнать подробнее
Сергей Щербаков Рейтинг Forbes: №157 Состояние: $700млн
Узнать подробнее