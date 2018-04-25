Ещё
Дзержинская дума исключила имущество МУП «Экспресс» из перечня объектов под концессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дзержинская дума исключила имущество МУП «Экспресс» из перечня объектов под концессию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городская дума Дзержинска (Нижегородская область) признала утратившим в силу свое решение от 28 сентября 2017 года об утверждении перечня транспортных объектов, в который вошло движимое и недвижимое имущество МУП «Экспресс», в отношении которых планировалось заключение концессионных соглашений.
По словам председателя комитета гордумы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олега Богданова, до настоящего времени юридически значимых действий, в том числе объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения, по реализации этого документа не осуществлялось. Поэтому депутаты посчитали целесообразным принятие такого решения, сообщила пресс-служба думы.
Также депутаты решили исключить из перечня объектов, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений, пункты, касающиеся городского электротранспорта. Таким образом, в этом перечне остались только объекты уличного освещения.
«Такое решение по имуществу МУП «Экспресс» мы приняли в связи с тем, что никаких действий в отношении него с сентября прошлого года не совершается. Получается, что администрация не заинтересована в том, чтобы пришел концессионер, и муниципальный транспорт был в концессии. Поэтому это решение — определенный шаг к тому, чтобы администрация начала работать. К тому же сам Перечень, который мы согласовывали в прошлом году, требует определенной корректировки, например, какие-то троллейбусы, автобусы уже пришли в негодность, контактную сеть частично уже реализовали», — уточнил Олег Богданов, которого цитирует пресс-служба.
Напомним, что в перечень объектов МУП «Экспресс», в отношении которых в 2018 году планировалось заключение концессионных соглашений, вошли 136 единиц подвижного состава предприятия (троллейбусы, автобусы, трамвайный ретро-вагон, вспомогательный транспорт), а также тяговые подстанции, троллейбусные контактные сети, диспетчерские и другие объекты недвижимости.
Фото: dumadzr.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Петербурге продавцы «Пятерочки» возмутили соцсети, выбросив целую тележку хлеба Один в поле воин: городской депутат разрешил политический кризис в КЧР Памятник культуры развалился под Новосибирском после слабого урагана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»177
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»141
Россияне упустили свой исторический шанс487
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ283
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение