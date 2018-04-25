Дзержинская дума исключила имущество МУП «Экспресс» из перечня объектов под концессию

Городская дума Дзержинска ( Нижегородская область ) признала утратившим в силу свое решение от 28 сентября 2017 года об утверждении перечня транспортных объектов, в который вошло движимое и недвижимое имущество МУП «Экспресс», в отношении которых планировалось заключение концессионных соглашений.

По словам председателя комитета гордумы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олега Богданова , до настоящего времени юридически значимых действий, в том числе объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения, по реализации этого документа не осуществлялось. Поэтому депутаты посчитали целесообразным принятие такого решения, сообщила пресс-служба думы

Также депутаты решили исключить из перечня объектов, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений, пункты, касающиеся городского электротранспорта. Таким образом, в этом перечне остались только объекты уличного освещения.

«Такое решение по имуществу МУП «Экспресс» мы приняли в связи с тем, что никаких действий в отношении него с сентября прошлого года не совершается. Получается, что администрация не заинтересована в том, чтобы пришел концессионер, и муниципальный транспорт был в концессии. Поэтому это решение — определенный шаг к тому, чтобы администрация начала работать. К тому же сам Перечень, который мы согласовывали в прошлом году, требует определенной корректировки, например, какие-то троллейбусы, автобусы уже пришли в негодность, контактную сеть частично уже реализовали», — уточнил Олег Богданов, которого цитирует пресс-служба.

Напомним, что в перечень объектов МУП «Экспресс», в отношении которых в 2018 году планировалось заключение концессионных соглашений, вошли 136 единиц подвижного состава предприятия (троллейбусы, автобусы, трамвайный ретро-вагон, вспомогательный транспорт), а также тяговые подстанции, троллейбусные контактные сети, диспетчерские и другие объекты недвижимости.

Фото: dumadzr.ru.