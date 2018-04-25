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Губернатор, депутаты и читатели поздравили «АиФ на Дону» с 25-летием
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Губернатор, депутаты и читатели поздравили «АиФ на Дону» с 25-летием 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, представители Законодательного Собрания области, читатели и друзья «АиФ на Дону» поздравили коллектив еженедельника с 25-летием.
Первый номер регионального приложения к «Аргументам и Фактам» на донской земле вышел в свет 1 апреля 1993 года.
Тогда это было всего четырёхполосная чёрно-белая вкладка в федеральное издание, которая, тем не менее, сразу полюбилась ростовским читателям. Тем более, что редакция изначально поставила для себя цель — работать, ориентируясь на запросы и помогая в решении проблем простых жителей области.
У истоков создания «АиФ на Дону» стояла первый легендарный редактор Людмила Николаевна Винникова.
Её муж — Николай Фёдорович Винников, стал первым генеральным директором издания.
Под их руководством газета стала самым популярным еженедельным печатным изданием Ростовской области, и держит эту планку до сих пор, выходя тиражом более 40 тысяч экземпляров.
За минувшие 25 лет было напечатано 1249 номеров издания.
В настоящее время аудитория каждого из выпусков газеты составляет около 300 тысяч жителей Ростовской области.
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