Губернатор, депутаты и читатели поздравили «АиФ на Дону» с 25-летием

Первый номер регионального приложения к «Аргументам и Фактам» на донской земле вышел в свет 1 апреля 1993 года.

Тогда это было всего четырёхполосная чёрно-белая вкладка в федеральное издание, которая, тем не менее, сразу полюбилась ростовским читателям. Тем более, что редакция изначально поставила для себя цель — работать, ориентируясь на запросы и помогая в решении проблем простых жителей области.

У истоков создания «АиФ на Дону» стояла первый легендарный редактор Людмила Николаевна Винникова.

Её муж — Николай Фёдорович Винников, стал первым генеральным директором издания.

Под их руководством газета стала самым популярным еженедельным печатным изданием Ростовской области, и держит эту планку до сих пор, выходя тиражом более 40 тысяч экземпляров.

За минувшие 25 лет было напечатано 1249 номеров издания.

В настоящее время аудитория каждого из выпусков газеты составляет около 300 тысяч жителей Ростовской области.