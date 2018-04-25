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Хабаровск станет «ареной мнений»
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Хабаровск станет «ареной мнений» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В субботу, 28 апреля в Хабаровске стартует проект-победитель президентского гранта «Арена мнений», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На площадке актового зала ДВГМУ (Муравьева-Амурского 35) известные жители Хабаровского края проведут интенсив. Участникам расскажут о тонкостях публичных выступлений. Экспертами-спикерами станут Валентина Олексенко, Наталья Головин и Ивану Засухин. Принять участие в проекте могут молодые люди от 16 до 35 лет. Вход свободный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться желающие могут на сайте «Арены мнений».
По словам организаторов, «Арена мнений» дает участникам несколько возможностей: познакомиться с успешными людьми, овладеть навыками, дающими преимущество в учебе, карьере и даже личной жизни, стать успешнее, увереннее в себе, быть услышанным всегда и везде.
Справка
«Арена мнений» — образовательный проект Хабаровского краевого молодежного общественного движения «Мой край», направленный, с одной стороны, на формирование в молодежной среде культуры публичной полемики, с другой — на получение навыков публичного выступления. Его партнерами выступают правительство Хабаровского края, Общественная палата Хабаровского края, КГАУ «Хабаровский краевой центр».
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