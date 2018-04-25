Сергей Лавров: самый холодный из всех воинов

Извинения не последовало. И не последует. Сергей Лавров — не тот человек, который может извиниться. Организация за запрещение химического оружия ( OPCW ) четко опровергла утверждение российского министра иностранных дел, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль был якобы отравлен боевым химическим веществом, разработанным в США . Но как бы то ни было, утверждение Лаврова пару дней было темой заголовков газет. Такая мелочь, что эта новость оказалось просто ложью, конечно, не побудила 68-летнего министра посыпать голову пеплом. Также как и полтора года назад в так называемом деле Лизы.

Тогда тринадцатилетняя девочка, по происхождению русская немка, пропала на 30 часов. Российские средства массовой информации изобразили из этого происшествия изнасилование, совершенное кем-то из беженцев. Лавров подхватил это сообщение, упрекнул немецкие власти в «замалчивании» происшествия и спровоцировал политический кризис. Когда выяснилось, что Лиза все это время просто пряталась у одного из своих друзей, немецкой дипломатии пришлось успокаивать общественность.

То, что сейчас в кампанию Лаврова оказалась замешанной какая-то швейцарская химическая лаборатория, было скорее побочным ущербом. Со Швейцарией у министра иностранных дел никаких проблем нет. Наоборот: Лавров хвалит швейцарскую политику и поставил ей за председательство в президиуме ОБСЕ «отличную оценку».

Самая сильная сторона Лаврова — его опыт. Он родился в Москве в 1950 году в семье армянина и русской. С 23-х лет Лавров работает в министерстве иностранных дел — сначала советском, теперь в российском.

В течение десяти лет он заседал в Совете безопасности ООН и вот уже 14 лет занимает пост министра. Майк Помпео (Mike Pompeo) — его шестой американский коллега.

В расслабленной атмосфере встречи с Лавровым не проходят никогда. Лавров может быть обаятельным и остроумным. Но, как говорят, на переговорах он холоден и жесток.

Своей профессии Лавров учился во времена холодной войны. До сих пор он борется с НАТО и США всеми невоенными средствами: с помощью вето в Совете безопасности, заключая союзы с диктаторами, целенаправленно распространяя ложные сообщения.

«Minister No» — так назвал его американский журнал «Форейн Полиси» ( Foreign Policy ). Но, правда, все отмечают и его высокий профессионализм.

Лавров пишет стихи, играет на гитаре, любит итальянские костюмы и шотландский виски. Вокруг него не ходят слухи о гигантском богатстве на офшорных счетах. Он не значится в санкционных списках и не считается близким другом президента Владимира Путина . Скорее он — прилежный чиновник, ставящий интересы России превыше всего.

В народе Лаврова любят не только за его патриотизм. Мускулистый великан, он одновременно и спортсмен, и страстный курильщик, что слышно по его голосу. Как поклонник табака он всегда возражал на попытки ввести запреты на курение в России ясным «нет».