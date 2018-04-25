Сергей Лавров: самый холодный из всех воинов 

Извинения не последовало. И не последует. Сергей Лавров — не тот человек, который может извиниться. Организация за запрещение химического оружия (OPCW) четко опровергла утверждение российского министра иностранных дел, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль был якобы отравлен боевым химическим веществом, разработанным в США. Но как бы то ни было, утверждение Лаврова пару дней было темой заголовков газет. Такая мелочь, что эта новость оказалось просто ложью, конечно, не побудила 68-летнего министра посыпать голову пеплом. Также как и полтора года назад в так называемом деле Лизы.
Тогда тринадцатилетняя девочка, по происхождению русская немка, пропала на 30 часов. Российские средства массовой информации изобразили из этого происшествия изнасилование, совершенное кем-то из беженцев. Лавров подхватил это сообщение, упрекнул немецкие власти в «замалчивании» происшествия и спровоцировал политический кризис. Когда выяснилось, что Лиза все это время просто пряталась у одного из своих друзей, немецкой дипломатии пришлось успокаивать общественность.
То, что сейчас в кампанию Лаврова оказалась замешанной какая-то швейцарская химическая лаборатория, было скорее побочным ущербом. Со Швейцарией у министра иностранных дел никаких проблем нет. Наоборот: Лавров хвалит швейцарскую политику и поставил ей за председательство в президиуме ОБСЕ «отличную оценку».
Самая сильная сторона Лаврова — его опыт. Он родился в Москве в 1950 году в семье армянина и русской. С 23-х лет Лавров работает в министерстве иностранных дел — сначала советском, теперь в российском.
В течение десяти лет он заседал в Совете безопасности ООН и вот уже 14 лет занимает пост министра. Майк Помпео (Mike Pompeo) — его шестой американский коллега.
В расслабленной атмосфере встречи с Лавровым не проходят никогда. Лавров может быть обаятельным и остроумным. Но, как говорят, на переговорах он холоден и жесток.
Своей профессии Лавров учился во времена холодной войны. До сих пор он борется с НАТО и США всеми невоенными средствами: с помощью вето в Совете безопасности, заключая союзы с диктаторами, целенаправленно распространяя ложные сообщения.
«Minister No» — так назвал его американский журнал «Форейн Полиси» (Foreign Policy). Но, правда, все отмечают и его высокий профессионализм.
Лавров пишет стихи, играет на гитаре, любит итальянские костюмы и шотландский виски. Вокруг него не ходят слухи о гигантском богатстве на офшорных счетах. Он не значится в санкционных списках и не считается близким другом президента Владимира Путина. Скорее он — прилежный чиновник, ставящий интересы России превыше всего.
В народе Лаврова любят не только за его патриотизм. Мускулистый великан, он одновременно и спортсмен, и страстный курильщик, что слышно по его голосу. Как поклонник табака он всегда возражал на попытки ввести запреты на курение в России ясным «нет».