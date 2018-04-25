Приморский коммунист защитил права «моржей»

На заседании Заксобрания Приморья депутаты приняли поправки в административный кодекс края, предусматривающие ответственность за выезд и выход на лед, сообщает PRIMPRESS.

В новой редакции выход на поверхность водоемов в период запрета, установленного правовыми актами органов местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей (в первоначальной редакции от 500 до 1000 рублей).

Выезд на лед запрещен принципиально — при любом состоянии льда.

Наказание — предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.