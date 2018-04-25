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Приморский коммунист защитил права «моржей»
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Приморский коммунист защитил права «моржей» 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
На заседании Заксобрания Приморья депутаты приняли поправки в административный кодекс края, предусматривающие ответственность за выезд и выход на лед, сообщает PRIMPRESS.
В новой редакции выход на поверхность водоемов в период запрета, установленного правовыми актами органов местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей (в первоначальной редакции от 500 до 1000 рублей).
Выезд на лед запрещен принципиально — при любом состоянии льда.
Наказание — предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.
Коллеги также поддержали поправку депутата Артема Самсонова, руководителя Владивостокского отделения КПРФ. Из под действия закона выведены любители зимнего плавания, которые выходят на лед в целях купания.
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