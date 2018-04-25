Главгосэкспертиза РФ одобрила откорректированный проект пассажирского терминала Домодедово-2

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза России ) одобрила откорректированный проект строительства второго пассажирского терминала аэропорта Домодедово . Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную после корректировки проектную документацию строительства второго пассажирского терминала аэропорта Домодедово. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Предыдущее положительное заключение по проекту было выдано Главгосэкспертизой в 2016 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что международный аэропорт федерального значения Домодедово является вторым после Шереметьево российским аэропортом по величине пассажиропотока и входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы. Сдача в эксплуатацию второго пассажирского терминала позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта.

«Терминал Домодедово-2 предназначен для обслуживания пассажиров международных авиалиний. Это будет единый комплекс, включающий в себя перрон, привокзальную площадь и здание терминала, который разделится на две зоны: главное здание и две посадочные галереи для связи с контактными и удаленными местами стоянки воздушных судов. Откорректированная проектная документация, рассмотренная Главгосэкспертизой России, предусматривает несколько решений, в том числе — оборудование питканалов (тоннелей под перроном) для обслуживания воздушных судов на местах стоянок и техническое оснащение международного многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации», — указано в сообщении.

Уточняется, что сдавать в эксплуатацию новый терминал, общая площадь которого составит почти 157,6 тыс. кв. м, будут в два этапа. Первый — введение в эксплуатацию посадочной галереи с пятью мостами к телетрапам, второй — оборудование тринадцати дополнительных контактных мест стоянок воздушных судов.

«По итогам реализации проекта Домодедово-2 будет представлять собой единый комплекс, который позволит обслуживать авиапассажиров и обрабатывать багаж на международных авиалиниях в непрерывном режиме. Расчетный пассажиропоток после первого этапа сдачи терминала составит 5,7 млн пассажиров в год, после второго этапа — 12 млн», — добавили в пресс-службе.