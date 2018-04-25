Какие улицы Екатеринбурга перекроют во время мероприятий в честь Дня Победы

Уже с этой недели в Екатеринбурге начнется подготовка к празднованию мероприятий, посвященных Дню Победы. В связи с этим уральцев ожидают изменения в движении по городским улицам. Часть дорог будет перекрыта. Ограничения растянутся почти на месяц. О перекрытиях в ходе брифинга рассказал зампред комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга Сергей Яскевич

Первые ограничения начнут вводить уже с 20 часов 27 апреля. Ограничения продлятся до 4 утра 28 апреля. Движение будет перекрыто по проспекту Ленина, от Луначарского до Репина, 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина , Бориса Ельцина, от 8 Марта до Февральской революции. Подобные изменения будут введены в ночь с 3 на 4 мая и с 7 на 8 мая.

29 апреля, с 10 до 14.30, проспект Ленина, от Луначарского до Московской, будет перект в связи с проведением эстафеты «Весна Победы».

2 мая, с 10.30 до 12.30, в центре Екатеринбурга пройдет забег «Майская гроза». Движение будет перекрыто на улице 8 марта, от Ленина до Бориса Ельцина, а также на Бориса Ельцина, от 8 марта до Челюскинцев.

4 мая, с 11.30 до 13.30, будет перекрыта площадь Кирова, от Мира до Гагарина. Здесь будет проходить встреча ветеранов с воспитанниками суворовских и кадетских училищ.

8 мая пройдет торжественная церемония возложения венков к памятнику маршалу Жукову. В связи с этим с 9.30 до 11 часов будет перекрыто движение по нечетной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского, а также по Бажова и Кузнечной, от Первомайской до Малышева.

С 22 до 2 часов 10 мая перекрытия ждут улицу Пушкина, от Малышева до Проспекта Ленина.

9 мая ограничения будут более существенными. С 6 утра и до окончания праздника автомобили не смогут проехать по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта, от Бориса Ельцина до Малышева, Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, Толмачева, от проспекта Ленина до Николая Никонова , а также по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина. При этом в центр города пропустят общественный транспорт, на котором горожане смогут уехать после окончания мероприятий.

9 мая в Кировском районе пройдет эстафета «Великая Победа — 2018». Движение по улице Мира, от Первомайской до Малышева, проспекту Ленина, от Восточной до Мира, Гагарина, от Академической до Малышева, будет перекрыто с 9.45 до 14 часов.

Эстафеты также пройдут на Химмаше, Елизавете и в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В связи с этим с 10 до 12 часов будет перекрыто движение по улице Грибоедова, от переулка Углового до Торговой, с 10 до 11.30 — по Бисертской, от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху, с 10 до 14 — по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до Победы, по улице Победы, от Ильича до 40-летия Октября, по улице 40-летия Октября, от Победы до проспекта Орджоникидзе, по проспекту Орджоникидзе, от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

С 19 часов и до вечернего салюта 9 мая автомобилисты не смогут проехать по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева, по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева, по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской, а также по улице Радищева, от Московской до 8 Марта. При этом, исходя из обстановки, полицейские будут пропускать общественный транспорт.

Перекрытия ожидают Екатеринбург и после 9 мая. Так, 12 мая, с 10 до 12 часов, в центре пройдет 38-й легкоатлетическая эстафета личного состава Управления МВД по Екатеринбургу. Перекрытия ожидаются на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, и по улице 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

20 мая состоится всероссийский полумарафон «Забег». С 10.15 до 14.30 будут перекрыты проспект Ленина, от Челюскинцев до 8 Марта, а также 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

Кроме того, оперативные перекрытия введут с 19 часов 27 апреля, 3 и 7 мая, а также с 5 утра 9 мая. В это время колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют в центр Екатеринбурга для репетиции Парада Победы. Так, движение будет перекрыто по улице Окраинной, от Палисадной до Дорожной, по улице Дорожной, от Окраинной до Военной, по улице Военной, от Дорожной до Патриса Лумумбы , по улице Патриса Лумумбы, от Военной до Московской, по улице Московской, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по пандусам транспортной развязки на улице Московской, по улице Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти , по улице Пальмиро Тольятти, от Посадской до Московской, по улице Малышева, от Московской до Репина, а также по улице Попова, от Московской до Репина.

4 мая, с 11.30 до 12 часов, будет перекрыта нечетная сторона улицы Свердлова, на участке от Мельковской до Челюскинцев. В это время здесь пройдет колонна к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

Также на площади 1905 года парковка будет закрыта с 21 часа 28 апреля до 15 часов 29 апреля, а также с 00 часов 6 мая до окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.