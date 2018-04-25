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Экс-министр здравоохранения Удмуртии обжалует решение суда о штрафе
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Экс-министр здравоохранения Удмуртии обжалует решение суда о штрафе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИЖЕВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Экс-министр здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин намерен обжаловать решение арбитражного суда республики, согласно которому он оштрафован на 20 тыс. рублей за антиконкурентный сговор между минздравом республики и двумя государственными унитарными предприятиями. Об этом он сообщил в среду ТАСС.
"Не считаю себя виновным, поэтому будет апелляционная жалоба", — сказал Чуршин, отметив, что пока он не получил на руки решения суда.
По данным Удмуртского УФАС, в августе 2017 года комиссия управления признала минздрав Удмуртии и два ГУП «Фармация» и «Аптеки Удмуртии» нарушившими ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось «в заключении соглашения, которое привело либо могло привести к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для каких-либо участников».
По данным ФАС, ГУП УР «Фармация», наделенная полномочиями специализированной организации по проведению торгов для нужд медицинских учреждений региона, провела 1196 аукционов, в 281 принимало участие и в 185 признано победителем ГУП УР «Аптеки Удмуртии». В ФАС посчитали, что поскольку директором двух предприятий является одно и то же физлицо, то такая схема направлена на предоставление преимущественных условий участия в торгах для «Аптек Удмуртии», в том числе «посредством возможности получения информации об условиях торгов еще до их объявления».
Комиссия Удмуртского УФАС признала подобную систему организации закупок антиконкурентным сговором, решение послужило поводом для возбуждения в отношении экс-министра здравоохранения региона дела об административном правонарушении. Арбитражный суд Удмуртии, рассмотрев материалы дела, признал бывшего чиновника виновным в заключении антиконкурентного соглашения.
Алексей Чуршин подал в отставку в апреле 2017 года, он возглавлял министерство здравоохранения Удмуртии с 2014 года.
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