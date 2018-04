Интернеделя и Маевка-2018 в Академгородке: программа и история

В последние дни апреля в новосибирском Академгородке по традиции проходит Интернеделя, которая в 90-е годы стала еще называться InterWeek.

«Пиночета на фонарь!»

Историю Интернедели принято начинать с первой Маевки, которую в далеком 1966 году провели весьма инициативные комсомольцы НГУ: они пели, выражали солидарность с пролетариатом зарубежных стран, ведущих неравную борьбу с буржуазией, а конце сжигали на костре чучело мирового империализма.

В таком формате Маевка проходила еще пять лет, но в 1972 году в честь 50-летия образования СССР было принято решение дополнить праздник Неделей интернациональный дружбы. Постепенно Интернеделя стала одним из крупнейших международных форумов страны. На мероприятия стали приезжать представители других городов, союзных республик и братских стран, в программе появились фестиваль политической песни и конкурс политических плакатов, вечера интернациональной дружбы и так далее. На костре Маевки продолжали сжигать чучело империализма, а толпа скандировала «Пиночета на фонарь!».

Все это привело к тому, что в 1975 году вновь изменилось название форума, и он стал именоваться Неделей интернациональной солидарности. Мероприятия проводились не только в самом университете, но и в ДК «Академия» и Доме ученых. Но молодых людей, конечно, в первую очередь привлекали концерты на улице Ильича.

От костра до гала-концерта

Интернеделя завершалась Маевкой, которая со временем стала гала-концертом — в нем принимали участие самодеятельные коллективы, выступали гости из далеких стран, например, Кубы . Естественно, гвоздем программы были песни в исполнении университетской группы «Амиго», в которой выступала известная всем Татьяна Лазарева . С конца 80-х на Маевке стали появляться рок-группы, допустим, Алексей Кортнев и его «Несчастный случай» стали завсегдатаями финальных концертов.

После развала СССР у Интернедели и Маевки, по естественным причинам, возник кризис: клеймить мировое закулисье или обличать буржуазию стало неактуально. Программа стала скучнее, а гостей стало приезжать меньше. Но поддержку оказал председатель СО РАН Валентин Коптюг, который считал Интернеделю одной из визитных карточек НГУ. При его поддержке в угасающий праздник вдохнули новую жизнь и заодно дали английское название InterWeek. Сохранив все атрибуты прежних лет, она стала менее политизированной, и конечно, завершается гала-концертом Маевки и костром. Одними из наиболее изветстных гостей 90-х были музыкальный критик Артемий Троицкий и английский певец Марк Алмонд

Армении и Азербайджана Как разговаривали в общежитиях гости из Грузии

Из интересного: в советские годы на время проведения Интернедели из общежитий выселяли студентов с новосибирской пропиской. Понятно, что они были недовольны, так как занятия в университете никто отменять не собирался, и на первую пару надо было ни свет ни заря добираться на автобусе или на электричке. На освободившиеся места селили гостей форума из других городов и союзных республик. Иностранцев, естественно, определяли в гостиницы.

Жизнь общежитий становилась ярче и насыщеннее. Допустим, в 1985 году в мою комнату общежития № 10 подселили студентов из Красноярска , которые вечерами репетировали, играя на трубе и барабане. Каждый день проводились дискотеки (в другие недели они были только по субботам). Несмотря на горбачевский сухой закон, гостеприимные хозяева находили, чем угостить гостей. Справедливости ради отмечу, что и гости приезжали не с пустыми руками. Особенно приятно (в этом смысле) было общаться с представителями братских кавказских республик. Имеются в виду Грузия, Армения и Азербайджан.

В общежитиях проводились тематические встречи с иностранными делегациями. Помню, что большой популярностью пользовались палестинцы, которые рассказывали о своей неравной борьбе с израильской военщиной. Не меньше, а может, и больше внимания, привлекали кубинцы и никарагуанцы. Шел активный обмен мнениями, адресами и подарками. А сувенирным хитом тех лет была арафатка (мужской головной платок, популярный в арабских странах — прим. ред.).

Программа «Интернедели-2018»

Марафон «Танцы мира» (с 23 по 27 апреля, 12.25 и 14.15, на 2 этаже 2 блока Пирогова, 1)

День французской культуры (25 апреля, 12.00 — 18.00, выставочный зал Музея истории НГУ, ауд. 2420, ул. Пирогова, 1)

«Интернеделя»-2017 в Академгородке завершилась гала-концертом «Маевка». Фото Никиты Давыденко

Открытие Итальянского центра НГУ (26 апреля, с 18.00, СТЦ, ул. Пирогова, 6)

Вечер немецкого кино (27 апреля, с 19.00, СТЦ, ул. Пирогова, 6)

Интеллектуальная игра «ГеоКвиз» (27 апреля, в 12.00, СТЦ, ул. Пирогова, 6)

Концерт «За границами русской народной музыки» (28 апреля в 19.00, Музыкальный салон НГУ, ул. Ляпунова, 2, цоколь)

Интернациональная вечеринка «ЭтноParty» (28 апреля, 18.00 — 22.00, СТЦ, ул. Пирогова, 6)

Весенняя акция «Birdhouse building day» (29 апреля, в 10.00, кампус НГУ)

Спортивный праздник «ИнтерИгры-2018» (29 апреля, 14.00 — 22.00, стадион НГУ, территория кампуса)

Культурная площадка «Интернациональный Арбат» (29 апреля в 14.00, кампус НГУ)

Концерт национальной музыки (29 апреля, с 15.00 — 18.00, сцена перед спорткомплексом НГУ)

Контрольная на знание географии «Контурная карта» (1 мая, в 14:00, ауд. 3107, Пирогова, 1)

Рок-концерт «Маевка» (1 мая, 17.00 — 22.00, площадка перед Главным корпусом НГУ, ул. Пирогова, 2). Хедлайнер концерта — группа Louna. Предполагается участие групп: «Куба», Grinevich Band, «Панацея», Just So Story, Other Noises и Xpipes.