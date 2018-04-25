Тенденции в мире DOOH: подборка зарубежных кейсов

Digital Out-of-Home последние несколько лет набирает обороты по всему миру, лидируя по темпам роста, развитию сетей и интеграции технологий. Современный DOOH за счет широкого технологического функционала позволяет брендам активно использовать геймификацию и благодаря этому работает на усиление интерактивной коммуникации бренда и потребителя, придавая таким образом ей эмоциональный заряд и вызывая привязанность и любовь к продукту.

Реализация таких проектов подразумевает использование качественных технологических решений с вовлечением мобайл, AV/VR технологий. Подробностями о различных возможностях технологий делится в своем справочнике «DOOH рынок России » компания Video Planning, лидирующий эксперт в отрасли цифровой оффлайн рекламы.

Наталия Куликова, Генеральный директор Video Planning:

«На своей практике мы реализовали ряд нестандартных проектов в Indoor и Outdoor для брендов Jacobs, Snickers, Raffaello, телеканала Домашний, Лето Банка и др. Многое делали с нуля: первыми осваивали и применяли технологии, придумывали механики. Сейчас, после некоторого перерыва, мы снова видим запрос на креативные цифровые проекты, способные в режиме реального времени вывести оффлайн коммуникацию в онлайн и наоборот. На рынке, наконец-то, появляются новые кейсы, например, рекламный ролик ТНТ с эффектом дополненной реальности. При текущем уровне современных технологических возможностей по-прежнему нужна смелость клиента и, конечно, желание, профессионализм агентства, масштаб мышления — экспертиза, которой обладают единицы. Работает только объединение оффлайн с онлайном и это наша основная задача. Команда Video Planning имеет колоссальный опыт и все возможности для создания уникальных технологичных рекламных кампаний в нашей стране и не только».

Чтобы оставаться в курсе главных тенденций в мире DOOH, предлагаем посмотреть нескольких ярких зарубежных кейсов 2017 года.

Женитьба у цифровой панели

Для привлечения внимания к новому авиамаршруту из Стокгольма в Лас-Вегас в шведской столице установили рекламный щит, с помощью которого сам Элвис Пресли предлагал влюбленным парам пожениться прямо на месте. Смельчаки, рискнувшие и связавшие себя узами брака через цифровую конструкцию, выигрывали бесплатный медовый месяц в Лас-Вегасе.

Чем интересно: кейс отлично демонстрирует, что DOOH инвентарь можно использовать достаточно разнообразно, проявлять творческий подход к делу, реализуя самые смелые решения в своих кампаниях, и получать ошеломляющий фидбэк от аудитории.

Книга о здоровом питании

Для продвижения книги о здоровом питании на цифровых конструкциях в лондонском метро отображались посты в Instagram с хэштегом #EatWellEveryDay. Лента обновлялась в режиме реального времени, когда новый пользователь делал публикацию с отзывом о книге, впечатлениями и результатами перехода на правильное питание, используя хэштег. Так, с помощью DOOH большое количество людей пересмотрело свой рацион и позаботилось о своем здоровье.

Чем интересно: цифровые панели — неотъемлемая часть современных городов, так же, как интернет и соцсети. Кейс показывает, как на практике использовать эту связку, и что из этого выйдет.

Стань звездой баскетбола

Оклахома-Сити на цифровых экранах прохожие могли сами проектировать себе виртуальную форму, подписать на ней свое имя и произвести замер прыжка, который так важен в этом виде спорта. После можно сделать забавные фотографии, которые будут транслироваться на билбордах по всему городу.

Чем интересно: это пример масштабной кампании и хорошего интерактива, который, как известно, всегда привлекает внимание.

Экран, подбирающий модный образ

Прохожим достаточно было встать напротив цифровой панели по имени Джейсон, чтобы тот смог подобрать подходящий образ.

Чем интересно: в кейсе наглядно демонстрируется простая и эффективная коммуникация с потенциальным потребителем при помощи использования технологии распознавания лиц.

Миньоны

Частью рекламной кампании мультфильма «Миньоны» в Румынии стало размещение цифровых конструкций, при помощи которых каждый мог сфотографироваться с любимыми героями, менять их положение на экране и играть с ними при помощи Kinect technology. Готовые фотографии можно было найти в официальной группе в Facebook.

Чем интересно: к кейсу стоит присмотреться по нескольким причинам. Во-первых, это использование технологии Kinect, которая добавляет интерактивность процессу. Во-вторых, это вышеупомянутая связка DOOH+интернет. И, конечно же, целевая аудитория -дети, за реакцией которых всегда приятно наблюдать.

Mazda — eye-catching

Для продвижения своей новой модели MX-5 RF Mazda разместила на цифровом экране видеоряд, демонстрирующий возможности и характеристики автомобиля. При помощи технологии eye-catching на экране также отображалось число прохожих, посмотревших на экран в момент показа ролика.

Чем интересно: технология eye-catching позволяет моментально отследить охват, а, соответственно, подсчитать примерное количество потенциальных клиентов.

Бегом за скидками

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В канадском Монреале сеть спортивных магазинов установила около лестницы в метро цифровую конструкцию, измеряющую температуру тела. Чем активнее пассажир двигался и чем сильнее разогревался, тем больше скидка ему предоставлялась на продукцию сети. Задача — приобщить как можно больше людей к физическим активностям.

Чем интересно: отличная альтернатива распродажам, когда человеку нужно в прямом смысле попотеть за свою скидку.

Билеты за таланты

Австралии Heineken дала возможность прохожим выиграть билеты на Гран-при Формулы-1. Смельчакам нужно было продемонстрировать свои уникальные способности девушке, которая общалась с ними через цифровую панель и решала, кому достанутся билеты. Кто-то отжимался большое количество раз, кто-то показывал фокусы, а кто-то танцевал брейк-данс.

Чем интересно: 100%-ый интерактив. Люди любят демонстрировать то, в чем они действительно хороши, и здесь им представилась такая возможность.

По случаю запуска новой линии парфюмерии от Антонио Бандераса «The Secret Temptation» в бразильском Сан-Паулу на автобусных остановках были размещены флаконы духов с распылителем. Чтобы насладиться ароматом, достаточно было коснуться цифровой конструкции запястьем.

Чем интересно: в данном кейсе использована хорошая связка «селебрити +DOOH».