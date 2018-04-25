Кого Сталин ссылал на каторгу во время Великой Отечественной

Беспрецедентные меры для наказания карателей, шпионов и предателей, веденные с апреля 1943 года специальным указом Президиума Верховного совета СССР, предусматривали два вида наказания — повешение или каторжные работы.

Кого вешать или ссылать

К 1943 году у советского правительство было уже достаточно фактов, свидетельствующих о злодеяниях нацистов и их пособников на оккупированных территогрях СССР, поэтому в появлении сталинского указа № 39 от 19.04.1943 г. нет ничего особенного. Скорее, он был веянием, требованием того времени. Указ предусматривал два вида и две категории ответственности за бесчинства на советской территории — иноземных захватчиков (немцев, итальянцев, румын, венгров, финнов, которые убивали и истязали мирных граждан СССР и пленных красноармейцев, вместе со шпионами и изменниками Родины из числа советских граждан предписывалось вешать после приговоров военно-полевых судов. Полицаев и других пособников нацистов, издевавшихся над вышеназванными категориями советских людей отправляли на каторгу на срок до 20 лет. В сущности, это была та же смертная казнь, только отсроченная — в жесточайших условиях заключения немногие дожили бы и до половины своего срока. Никогда прежде советская система наказания подобных приговоров не знала — вешали и отправляли на каторгу только при царе. В печати этот сталинский указ не публиковался.

Как судили

Приговоры выносили дивизионные военно-полевые суды, и их сразу же приводили в исполнение, причем прилюдно — выстраивали воинские части, собирали население. Трупы должны были висеть на протяжении нескольких дней, чтобы люди знали, кто и за что вздернут. Повешение допускалось заменять расстрелом. В 1944 году под действие указа попали прибалтийские националисты и бандеровцы. Как правило, судебная процедура не предусматривала наличие защитника, выступал только обвинитель. Впрочем, иногда защита в подобных процессах все же присутствовала. Но чаще всего на исход дела это не влияло — подсудимых все равно вешали. Самые знаменитые личности, попавшие под указ в «первой категории» — казачьи атаманы-коллаборационисты Краснов, Семенов, Шкуро, Клыч, Доманов. Всех их повесили. Из числа «шишек»-немцев вздернули группенфюрера СС Паннвица. В 1947 году в Советском Союзе смертную казнь отменили и максимумом в наказании стал «четвертак» — 25 лет лагерей.

Где и как отбывали каторгу

Для осужденных на каторжные работы было определено 11 спецлагерей на территории России Украины . Зеки носили специальные робы, обязаны были вкалывать по 10 часов в сутки, и главным образом на тяжелых работах. В первый год им ничего не платили за труд и запрещали переписываться с волей.

Кого еще наказывали за зверства