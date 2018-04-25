Бывший мэр Старого Оскола возглавил налоговую службу Карелии

Его предшественник на посту главы налоговой службы Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Обязанности главы ведомства исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.

Гнедых уже приступил к исполнению обязанностей, сообщают СМИ. Он уже возглавлял УФНС Карелии в 2009–2011 годах.

Напомним, Гнедых, уже работая в Старом Осколе, не разрывал связей с республикой и неоднократно ездил в Карелию на охоту.

В ноябре прошлого года депутаты Старого Оскола отправили Гнедых в отставку с поста мэра города. До этого они дважды выставили градоначальнику неудовлетворительную оценку.