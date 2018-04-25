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Бывший мэр Старого Оскола возглавил налоговую службу Карелии
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Бывший мэр Старого Оскола возглавил налоговую службу Карелии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-глава Старого Оскола Александр Гнедых вернулся на работу в Карелию и вновь возглавил республиканское управление ФНС.
Его предшественник на посту главы налоговой службы Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Обязанности главы ведомства исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.
Гнедых уже приступил к исполнению обязанностей, сообщают СМИ. Он уже возглавлял УФНС Карелии в 2009–2011 годах.
Напомним, Гнедых, уже работая в Старом Осколе, не разрывал связей с республикой и неоднократно ездил в Карелию на охоту.
В ноябре прошлого года депутаты Старого Оскола отправили Гнедых в отставку с поста мэра города. До этого они дважды выставили градоначальнику неудовлетворительную оценку.
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