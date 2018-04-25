Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершать звонки в сети МГТС в Московском регионе с 1 по 14 мая 

ПАО «Московская городская телефонная сеть» (MOEX: MGTS), предоставит две недели бесплатных звонков участникам Великой Отечественной войны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«С 1 по 14 мая 2018 г. все абоненты МГТС — участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, смогут бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих домашних телефонов на стационарные и мобильные номера Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общее количество звонков в этот день увеличивается на 15% по сравнению с обычным днем. Средняя продолжительность разговора составляет около шести минут. Также в 2018 г. МГТС продолжила программу по бесплатной телефонизации квартир ветеранов Великой Отечественной войны в Москве. За восемь лет ее действия компания установила несколько тысяч стационарных телефонов.