Ещё
Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершать звонки в сети МГТС в Московском регионе с 1 по 14 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветераны ВОВ смогут бесплатно совершать звонки в сети МГТС в Московском регионе с 1 по 14 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
ПАО «Московская городская телефонная сеть» (MOEX: MGTS), предоставит две недели бесплатных звонков участникам Великой Отечественной войны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«С 1 по 14 мая 2018 г. все абоненты МГТС — участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, смогут бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих домашних телефонов на стационарные и мобильные номера Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общее количество звонков в этот день увеличивается на 15% по сравнению с обычным днем. Средняя продолжительность разговора составляет около шести минут. Также в 2018 г. МГТС продолжила программу по бесплатной телефонизации квартир ветеранов Великой Отечественной войны в Москве. За восемь лет ее действия компания установила несколько тысяч стационарных телефонов.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 1 тонны рукколы и мяты уничтожили в Подмосковье из-за заражения цветочным трипсом Навигация по Москве-реке в районе стадиона «Лужники» будет перекрыта в дни проведения матчей ЧМ-2018 Борьба с бытовым насилием станет приоритетом в работе омбудсмена по правам человека в Москве в 2018 г.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»182
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»155
Россияне упустили свой исторический шанс492
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
В Москве студент погиб после проверки ФСБ290
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
04:01
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение