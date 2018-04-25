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«Репортеры без границ»: Трамп помог США опуститься в рейтинге свободы прессы
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«Репортеры без границ»: Трамп помог США опуститься в рейтинге свободы прессы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом в своем отчете сообщают «Репортеры без границ», передает РИА Новости.
«Президент США помог стране опуститься на 45 место тем, что называл прессу «враги американского народа» в серии вербальных атак против журналистов, пытался заблокировать доступ к Белому дому некоторым СМИ, буднично использовал термин «фейк ньюс», — указано в отчете.
При этом в организации подчеркивают, что это уже второе падение США в рейтинге при президенте Трампа.
Первое и второе места в рейтинге, как и в прошлом году, заняли Норвегия и Швеция. В свою очередь Нидерланды поднялись на третье место в индексе, опустив на четвертое место Финляндию.
Наихудшую позицию в рейтинге, 180 место, заняла КНДР. Ее соседка — Республика Корея поднялась с 63 на 43 позицию.
В свою очередь Россия сохранила свою позицию, которую она занимает с 2016 года, заняв 148 место.
Украина поднялась на одну позицию в рейтинге, заняв 101 место. При этом, ее позиция хуже, чем у Киргизии, показатели свободы слова которой «Репортеры без границ» отметили как ухудшившиеся, из-за чего Киргизию опустили с 89 на 98 место.
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