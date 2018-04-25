«Репортеры без границ»: Трамп помог США опуститься в рейтинге свободы прессы 

Об этом в своем отчете сообщают «Репортеры без границ», передает РИА Новости.
«Президент США помог стране опуститься на 45 место тем, что называл прессу «враги американского народа» в серии вербальных атак против журналистов, пытался заблокировать доступ к Белому дому некоторым СМИ, буднично использовал термин «фейк ньюс», — указано в отчете.
При этом в организации подчеркивают, что это уже второе падение США в рейтинге при президенте Трампа.
Первое и второе места в рейтинге, как и в прошлом году, заняли Норвегия и Швеция. В свою очередь Нидерланды поднялись на третье место в индексе, опустив на четвертое место Финляндию.
Наихудшую позицию в рейтинге, 180 место, заняла КНДР. Ее соседка — Республика Корея поднялась с 63 на 43 позицию.
В свою очередь Россия сохранила свою позицию, которую она занимает с 2016 года, заняв 148 место.