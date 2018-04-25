Евростат перечислил страны Евросоюза с самым большим госдолгом

Статистическая служба Евросоюза назвала государства, входящие в состав ЕС и имеющие при этом самый большой государственный долг. Документ размещен на официальном сайте Евростата.

Согласно статистике, самый значительный госдолг относительно ВВП в четвертом квартале минувшего года имела Греция — 178,6%. Далее за ней располагаются Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

Служба уточняет, что в среднем по состоянию на четвертый квартал 2017 года государственный долг среди всех стран Евросоюза составил 81,6% ВВП. Это хороший показатель, поскольку годом ранее этот показатель устанавливался на отметке 83,3%.