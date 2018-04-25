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Евростат перечислил страны Евросоюза с самым большим госдолгом
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Евростат перечислил страны Евросоюза с самым большим госдолгом 

360tv.ru 2 часа назад
Статистическая служба Евросоюза назвала государства, входящие в состав ЕС и имеющие при этом самый большой государственный долг. Документ размещен на официальном сайте Евростата.
Согласно статистике, самый значительный госдолг относительно ВВП в четвертом квартале минувшего года имела Греция — 178,6%. Далее за ней располагаются Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).
Напротив, прогресс показывают Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).
Служба уточняет, что в среднем по состоянию на четвертый квартал 2017 года государственный долг среди всех стран Евросоюза составил 81,6% ВВП. Это хороший показатель, поскольку годом ранее этот показатель устанавливался на отметке 83,3%.
Ранее Статистическая служба Евросоюза подвела итоги по экспорту семян подсолнечника в ЕС из России. Выяснилось, что только за 2016 год экспорт был увеличен втрое. Объем поставок семечек таким образом достиг десятилетнего максимума. Главным импортером российских семечек в Европе стали Нидерланды.
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