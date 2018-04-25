Участники и инвалиды ВОВ оформили свыше 800 бесплатных билетов на поезда отправлением в мае 

Количество поездок не ограничено. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий (подробнее об акции).
На сегодня уже оформлен 801 билет. Это на 11% превышает количество проездных документов, бесплатно оформленных ветеранами на аналогичную дату прошлого года. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны планируют совершить поездки в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.
Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»). Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 г.
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).
Отметим, что в рамках своих поездок в мае участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут также бесплатно воспользоваться всеми пассажирскими услугами на вокзалах. В частности — услугами залов ожидания повышенной комфортности, носильщиков, камер хранения.
Для организации встречи, посадки и высадки инвалидов и участников Великой Отечественной войны и оказания им помощи задействованы работники всех причастных подразделений холдинга «РЖД».