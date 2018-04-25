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Сегодня в Петрозаводске откроется ярмарка для дачников и садоводов
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Сегодня в Петрозаводске откроется ярмарка для дачников и садоводов 

Карельские вести 14 минут назад
Фото: Карельские вести
Ярмарка будет работать пять дней.
С 25 апреля возле торгового центра «Лотос плаза» откроется специализированная ярмарка «Во саду ли, в огороде» для дачников и любителей загородного отдыха.
На ярмарке будут представлены: саженцы плодово-ягодных и декоративных кустарников, семена овощей, цветов, семенной картофель, продукция животноводства, сухофрукты, мед, колбасные деликатесы, товары для садоводов и другая сельскохозяйственная продукция, а также одежда и обувь.
Завершит работу ярмарка 29 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru
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