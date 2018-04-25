Сегодня в Петрозаводске откроется ярмарка для дачников и садоводов

Ярмарка будет работать пять дней.

С 25 апреля возле торгового центра «Лотос плаза» откроется специализированная ярмарка «Во саду ли, в огороде» для дачников и любителей загородного отдыха.

На ярмарке будут представлены: саженцы плодово-ягодных и декоративных кустарников, семена овощей, цветов, семенной картофель, продукция животноводства, сухофрукты, мед, колбасные деликатесы, товары для садоводов и другая сельскохозяйственная продукция, а также одежда и обувь.

Завершит работу ярмарка 29 апреля.