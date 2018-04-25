Экс-налоговик Путин рассказал в суде свою версию отношений со свояком-депутатом

Бывший главный налоговик Челябинской области Александр Путин сегодня в прениях попытался доказать суду, что не брал взятки в виде ремонта своей квартиры от Сергея Новожилова , владельца компании, которая занимается строительством и отделкой жилья.

«Обвинение постоянно упоминает, что я о чем-то распорядился, что-то приказал. Но на деле я только передал своему специалисту записку с номером телефона специалиста, который проконсультировал нас по составлению аукционной документации. Благодаря этому у нас наконец появилось грамотное техническое задание. Специалист Васильева на допросах постоянно говорила, что любые мои слова воспринимала, как приказы. Но в налоговой все четко разделяют рекомендации и указания. Обвинение во взятке просто абсурд: если бы фирмы Новожилова освоили хотя бы половину из выделенных на ремонты за три года 400 миллионов рублей, можно было бы говорить о благодарности в 7 миллионов, а они освоили 15-16 милллионов», — заявил Александр Путин.

По версии подсудимого, его супруга Ольга Путина и Лариса Новожилова хотели сделать ремонт из качественных материалов, но так, чтобы уложиться в отведенные на это средства. «Мы с женой понимали, что это жилье последнее, и готовы были ужаться в других расходах. В деле есть подтверждения, что мы платили за ремонт, потратили порядка 1,5 миллионов рублей. Ремонт так и не был закончен, жена с сестрой планировали рассчитаться после завершения», — добавил Путин.

Подсудимый попытался опровергнуть и заявление следователя и прокурора о том, что не имел средств, чтобы самостоятельно рассчитаться за ремонт. Он заявил, что к началу работ погасил все свои долги и выставил старую квартиру на продажу, и даже предоставил документы.

Депутат и бизнесмен Сергей Новожилов, также не признал своей вины. По его словам, Путин не помогал ему в бизнесе: «Мы работали на общих основаниях, ремонты осуществлялись по контрактам до 100 тысяч рублей поначалу, такие договоры ведомство может согласно 44 федерального закона заключать с любой фирмой», — заявил Новожилов. По его словам, о своем в аукционах на работы в зданиях налоговых инспекций Челябинской области он даже не предупреждал начальника ведомства.

«С сотрудниками ФНС я никогда не общался, на допросах они подтвердили. Говорилось, что обязательства не выполнялись. Но нашу работу очень строго принимали, выводы экспертов о сделанных работах не обоснованны, — настаивал в суде Новожилов. — На протяжении всего процесса обвинение заявляло, что организации мои недобросовестные, а у меня был преступный умысел. Но в 2014 году у нас похитили 11,6 миллиона по госконтракту. Я вложил собственные средства, чтобы завершить работу. Я думаю, Васильеву специально поставили в положение, когда она вынуждена была дать показания на меня и Путина. А ведь в июне 2014 именно начальник отдела ФНС Васильева проходила подозреваемый по делу. Подозревали ее в том, что за деньги отдавала предпочтение каким-то фирмам».

Сергей Новожилов сообщил, что его фирма имела до 80 миллионов рублей дохода в год, а прибыль составляла 7-9 процентов. «Как у любой фирмы, которая занимается госконтрактами, моя доля в прибыли составляла 50процентов. Это несопоставимо с суммой взятки», — добавил подсудимый владелец ООО «Архитектура и строительство».

Новожилов обратил внимание суда и на некоторые нестыковке в деле. По версии следствия, договоренность о взятке в виде ремонта квартиры была достигнута еще в 2010 году, но тогда Путин и не собирался покупать жилье, которое было приобретено лишь в 2012-м.

Бизнесмен также заявил, что его жена безвозмездно выполняла интеллектуальную работу по составлению дизайн-проекта, а все расходы Путины ей должны были оплачивать. «Ни о какой даче взятки не было речи», — настаивал Новожилов.

Напомним, бывший начальник областной налоговой инспекции Александр Путин обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки более чем в семь миллионов (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, его пособник — Сергей Новожилов. Для экс-налоговика гособвинитель потребовал для Александра Путина 8,5 лет колонии, для Сергея Новожилова — 7 лет строго режима. Кроме того, прокурор настаивает на штрафе для обоих подсудимых в размере 28 миллионов рублей.

По версии следствия, владелец ряда отделочных и строительных компаний Сергей Новожилов дал крупную взятку Путину за помощь в получении подрядов на ремонт в зданиях областной и районных налоговых инспекций. Защита доказывает, что супруга Путина Ольга обратилась к родной сестре, жене депутата Ларисе за помощью в организации ремонта квартиры налоговика.

Судебные заседания продолжатся 7 и 8 мая, когда планируется обмен репликами и завершающая часть прений.