На шоу Копперфильда покалечились трое зрителей

Еще два человека сообщили о получении травм во время выполнения знаменитого трюка с исчезновением иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом , передают местные СМИ.

Как передает телеканал CBS, еще две женщины заявили о травмах, полученных при выполнении трюка с исчезновением, но сам Копперфильд отрицает свою вину, передает РИА «Новости»

Ранее в суд обратился житель Великобритании Гэвин Кокс, который утверждает, что получил травмы на шоу иллюзиониста в Лас-Вегасе в 2013 году. Он участвовал в исполнении трюка и упал, когда его вместе с десятью другими зрителями вели в темноте.

Напомним, 19 апреля 2018 года представители иллюзиониста Дэвида Копперфильда по требованию суда вынуждены были раскрыть детали его фокуса с исчезновением людей.