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Амаяк Акопян пообещал раскрыть секрет коронных трюков своего отца
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Амаяк Акопян пообещал раскрыть секрет коронных трюков своего отца 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сын мастера иллюзионного жанра Арутюна Акопяна, иллюзионист Амаяк Акопян, хочет раскрыть секрет коронных трюков отца, пишет РИА «Новости».
"После того как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье", — поделился Амаяк Акопян.
В частности, семья нашла дневник, в котором Акопян-старший раскрыл многие свои коронные трюки. «Но в нем было условие — опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи — если кому-то это будет интересно», — признался артист.
Арутюн Акопян родился 25 апреля 1918 года в Турции, скончался 13 января 2005 года в Москве. За время своей карьеры подготовил около тысячи уникальных трюков.
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