Амаяк Акопян пообещал раскрыть секрет коронных трюков своего отца

"После того как папу похоронили, у нас дома произошел пожар. Загорелась старая проводка. Многое выгорело. Но уцелел большой папин портрет в золотой раме на стене. А за портретом нашлись папины дневники. Там очень много пожеланий нашей семье", — поделился Амаяк Акопян.

В частности, семья нашла дневник, в котором Акопян-старший раскрыл многие свои коронные трюки. «Но в нем было условие — опубликовать эти секреты только после того, как папе исполнится сто лет. И вот этот срок наступил. Я бы, наверное, издал эти записи — если кому-то это будет интересно», — признался артист.