Старый рыбак провалился под лед на Обском море 

«К нам от очевидцев поступило сообщение, что провалился рыбак под лед. Сообщили рыбаки, сидящие с бедолагой рядом, — говорит начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. — В течение минуты мы выехали на мотолодке, за две минуты хода добрались до места. Рыбаки уже начали доставать старика из промоины. Спасатели помогли и полностью вытащили мужчину на лед. Он настолько замерз, что практически не двигался».
Спасенного рыбака доставили на берег, сняли с него одежду, укутали в куртку спасателя и напоили теплым чаем. Затем мужчину увезла скорая помощь. Инцидент с 78-летним мужчиной произошел вчера, 24 апреля, на водохранилище в одном километре от берега в районе станции Береговая под Новосибирском.
«Причина происшествия — несоблюдение правил безопасности на водных объектах в период разрушения льда, а попросту — тяга к рыбалке оказалась дороже жизни, сильнее здравого смысла и запретов о выходе на весенний лед, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков. — В операции задействовали четырех сотрудников МЧС и аэролодку «Пиранья». После эвакуации с водоема в спасательный отряд пенсионера несли на носилках, так как сам он передвигаться не мог».