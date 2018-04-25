В пяти поселках и деревнях под Тюмень до конца лета отремонтируют дороги 

В ближайшее время в Тюменском районе начнется ремонт автомобильных дорог местного значения. Работы запланированы на территории трех муниципальных образований: Винзилинского, Боровского и Чикчинского. Контракт почти на 57 миллионов рублей выиграло акционерное общество «ТОДЭП». Сейчас компания ищет субподрядчиков для выполнения предстоящих работ.
— В Боровском работы пройдут в Деповском и Октябрьском переулках, а также на улицах 8 Марта, Андреевская, Вокзальная, Лермонтова, Молодежная, Солнечная и Торфяная. В Винзилях приведут в нормативное состояние переулок Заводской, подъезды к детскому саду «Солнышко» и поликлинике, а также улицы 50 лет Октября, Интернациональную, Комсомольскую и Сибирскую. В Чикче отремонтируют улицы Гагарина, Горького и Строителей, в деревне Есаулово — Советскую, а в Криводанова — Сосновую, — сообщает генподрядчик на сайте госзакупок. В Боровском ремонт должен должен быть завершен к середине июня, в Винзилях к 25 числу. Срок, отведенный на работы на территории Чикчинского муниципального образования, истекает по договору 10 августа.