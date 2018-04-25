В пяти поселках и деревнях под Тюмень до конца лета отремонтируют дороги

В ближайшее время в Тюменском районе начнется ремонт автомобильных дорог местного значения. Работы запланированы на территории трех муниципальных образований: Винзилинского, Боровского и Чикчинского. Контракт почти на 57 миллионов рублей выиграло акционерное общество «ТОДЭП». Сейчас компания ищет субподрядчиков для выполнения предстоящих работ.