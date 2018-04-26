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В Казани обнародовали график публичных слушаний по новому генплану города
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В Казани обнародовали график публичных слушаний по новому генплану города 

АиФ Казань 25 минут назад
Фото: АиФ Казань
График публичных слушаний по новому генплану Казани опубликовали в сборнике документов и правовых актов.
Согласно документу, 29 мая слушания пройдут в Казанском молодежном центре им. Гайдара (в 10.00) и школе №70 (в 17.00).
30 мая собрание состоится в ДК химиков (в 10.00) и в здании администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома (в 17.00).
31 мая слушания пройдут в ДК «Залесный» (в 10.00) и в школе №146 (в 17.00).
1 июня — в здании администрации Советского района исполкома Казани (в 10.00) и гимназии №6 (в 17.00).
4 июня — в здании Управления архитектуры и градостроительства исполкома (в 17.00)
5 июня — в гимназии №140 (в 10.00) и в школе №174 (17.00).
6 июня — в ДК «Мирный» (в 14.00) и гимназии №27 (17.00).
Напомним, генпланом предусмотрена новая радиальная дорога, от центра к кольцевой автодороге. Из-за этого жители Новой Сосновки опасаются, что их дома могут снести.
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