В Казани обнародовали график публичных слушаний по новому генплану города

График публичных слушаний по новому генплану Казани опубликовали в сборнике документов и правовых актов.

Согласно документу, 29 мая слушания пройдут в Казанском молодежном центре им. Гайдара (в 10.00) и школе №70 (в 17.00).

30 мая собрание состоится в ДК химиков (в 10.00) и в здании администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома (в 17.00).

31 мая слушания пройдут в ДК «Залесный» (в 10.00) и в школе №146 (в 17.00).

1 июня — в здании администрации Советского района исполкома Казани (в 10.00) и гимназии №6 (в 17.00).

4 июня — в здании Управления архитектуры и градостроительства исполкома (в 17.00)

5 июня — в гимназии №140 (в 10.00) и в школе №174 (17.00).

6 июня — в ДК «Мирный» (в 14.00) и гимназии №27 (17.00).

Напомним, генпланом предусмотрена новая радиальная дорога, от центра к кольцевой автодороге. Из-за этого жители Новой Сосновки опасаются, что их дома могут снести.