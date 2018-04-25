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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Елены Силуяновой о фейковых новостях
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Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Елены Силуяновой о фейковых новостях 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
28 апреля в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «СМИ все врут? Как определить фейк-ньюс и верифицировать факты с помощью доступных средств». Прочитает ее теле— и радиоведущая холдинга «Москва Медиа» Елена Силуянова.
Слушатели узнают: почему ложь распространяется быстрее правды; какова роль эмоций в восприятии новостей; о СМИ и пропаганде, основных методах; чем опасны фейковые новости и как оградить себя от них.
Смотрите 28 апреля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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