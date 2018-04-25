Москва онлайн и TVоя Москва покажут лекцию Елены Силуяновой о фейковых новостях

28 апреля в 12:00 в ЦДК в рамках конкурса «TVоя Москва» состоится лекция по теме — «СМИ все врут? Как определить фейк-ньюс и верифицировать факты с помощью доступных средств». Прочитает ее теле— и радиоведущая холдинга «Москва Медиа» Елена Силуянова

Слушатели узнают: почему ложь распространяется быстрее правды; какова роль эмоций в восприятии новостей; о СМИ и пропаганде, основных методах; чем опасны фейковые новости и как оградить себя от них.