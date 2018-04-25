Агрохолдинг «Белая птица» может сменить владельца

Активы агрохолдинга «Белая птица» выставлены на продажу, бизнесом интересуется крупный производитель мяса бройлеров из Марий Эл — холдинг «Акашево», пишет в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Так, по данным источника газеты, представители «Акашево» проводят аудит «Белой птицы». Об интересе агрокомплекса к «Белой птице» сообщил также еще один источник издания. При этом в «Белой птице» и «Акашево» не ответили на запрос газеты.

Владельцем «Белой птицы» считается Promsvyaz Capital B. V., которым ранее управляли бывшие собственники Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Алексей Ананьевы . После введения временной администрации в ПСБ Алексей Ананьев передал свою долю в Promsvyaz Capital брату. В Promsvyaz Capital информацию о продаже «Белой птицы» не комментируют.

Из-за введения временной администрации в ПСБ кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено и холдинг сократил объемы производства и персонала. Так, весной 2018 года холдинг закрыл две площадки откорма в Белгородской области , сообщил представитель правительства региона, отмечает издание. По данным Росптицесоюза, в 2017 году «Белая птица» заняла 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении.

Продажа активов «Белой птицы» прежде всего необходима для погашения долгов владельца холдинга, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев . В ПСБ отказались отвечать на вопросы о долге «Белой птицы». Давлеев в свою очередь оценивает стоимость всего бизнеса «Белой птицы» примерно в 23 миллиарда рублей без учета долга и амортизации.