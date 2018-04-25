В Перми 27 апреля отключат телевидение

Перми запланировано отключение телевещания в грядущую пятницу, 27 апреля. Работать не будут ни эфирные, ни цифровые телеканалы, сообщает URA.RU со ссылкой на телекомпанию Vetta.

Вещание телеканалов будет приостановлено с 9.00 до 13.00 в связи с ремонтными работами на башне РТРС.

Ранее сообщалось, что пермскую телевышку укоротили на 20 метров. Речь шла об антенне Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. Позже выяснилось, что рабочие просто демонтировали верхнюю часть антенны, так как при первоначальном монтаже ее собрали неправильно.