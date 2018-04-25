Число рейдов по выявлению нелегального алкоголя увеличится перед ЧМ в Подмосковье

Полиция планирует увеличить число рейдов по выявлению преступлений в сфере оборота алкогольной продукции в Подмосковье перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО начальник 4-го отдела управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Московской области Александр Батаев

«Естественно, перед чемпионатом мира усиливается контроль за оборотом алкогольной продукции, рейдов все больше и больше», — сказал Батаев.

По его словам, на территории Московской области зарегистрировано более 10 тысяч юридических лиц, связанных с производством и реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.