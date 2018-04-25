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Число рейдов по выявлению нелегального алкоголя увеличится перед ЧМ в Подмосковье
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Число рейдов по выявлению нелегального алкоголя увеличится перед ЧМ в Подмосковье 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Полиция планирует увеличить число рейдов по выявлению преступлений в сфере оборота алкогольной продукции в Подмосковье перед предстоящим чемпионатом мира по футболу, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО начальник 4-го отдела управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Московской области Александр Батаев.
«Естественно, перед чемпионатом мира усиливается контроль за оборотом алкогольной продукции, рейдов все больше и больше», — сказал Батаев.
По его словам, на территории Московской области зарегистрировано более 10 тысяч юридических лиц, связанных с производством и реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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