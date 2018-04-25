Ярмарка вакансий для молодых медиков открылась в ТГМУ во Владивостоке

Более 150 ординаторов и почти 90 медицинских учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края , стали участниками первого дня ярмарки вакансий, открывшейся в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ).

Ярмарка вакансий для студентов-медиков проходит в ТГМУ ежегодно, однако, впервые почти за 25 лет в этом году формат традиционной ярмарки вакансий изменен.

«В этом году каждого выпускника представляем индивидуально, озвучиваем его специализацию, пожелания к будущей работе. Если интересы и возможности будущего врача и работодателя совпадают, то они общаются и тут же на месте заключают договор», — сообщил ректор ТГМУ Валентин Шуматов

Сегодня система приморского здравоохранения укомплектована врачами лишь на 60%, поэтому региональная власть, в первую очередь, заинтересована в выстраивании эффективных связей между выпускниками и работодателями. Наиболее востребованы сейчас участковые терапевты, анестезиологи, педиатры и врачи узких специальностей.

«Мы готовы принять на работу более 60 специалистов. В нашей центральной районной больнице дефицит врачебных кадров. Нужны терапевты, лор, офтальмолог, невролог, акушеры. Сегодня районная администрация подключилась и к решению вопроса с обеспечением медработников служебным жильем, обещают в этом году шесть квартир», — говорит главный врач Кавалеровской ЦРБ Вячеслав Назаренко.

На сегодняшний день заработная плата с учетом надбавок и выслуги лет в этой больнице составляет 64 тысячи рублей.

«Начинающему врачу гарантируем 30-35 тысяч рублей на руки», — говорит Вячеслав Алексеевич.

Служебное жилье готовы предоставить сегодня во многих муниципальных образованиях края. Об этом сообщили руководители районных больниц Хорольского, Лазовского, Чугуевского, Шкотовского и других муниципальных образований края.

Ординатор Ирина готова выбрать в качестве будущего места работы Шкотовскую ЦРБ, здесь ей предлагают не только хорошую работу.

«Для меня важным критерием выбора места будущей работы является социальный пакет, предлагаемый работодателем. У меня двое детей — нужен детский сад и служебное жилье. Вопрос обещали решить, если все сложиться — с удовольствием начну там работать», — говорит молодой специалист.

Кадровый дефицит в сельской местности все еще остается серьезной проблемой. Чтобы исправить ситуацию, региональные власти ведут комплексную работу — от поэтапного повышения зарплаты до расширения мер соцзащиты и соцподдержки.

«В Приморье для улучшения ситуации с кадрами в здравоохранении работают региональные программы. По поручению главы региона Андрея Тарасенко ряд из них будет в ближайшее время пересмотрен и расширен, что-то появится новое. Действуют и федеральные программы — «Земский доктор», «Земский фельдшер»», — сообщил вице-губернатор Павел Серебряков

Он отметил, что в 2018 году в рамках этих программ в крае готовы принять итрудоустроить 53 врача и 38 фельдшеров. Первые получат по 1 миллиону рублей «подъемных», вторые — по 500 тысяч рублей.