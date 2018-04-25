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Победные залпы: Более 30 столичных площадок запустят праздничные салюты и фейерверки 9 мая
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Победные залпы: Более 30 столичных площадок запустят праздничные салюты и фейерверки 9 мая 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В честь торжества весеннее небо столицы украсят красные, зеленые, желтые и синие шары, золотые пионы и разноцветные хризантемы.
В День Победы, 9 мая, праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок. В Москве прогремит несколько десятков тысяч красочных залпов.
В честь торжества весеннее небо столицы украсят красные, зеленые, желтые и синие шары, золотые пионы и разноцветные хризантемы.
Световое шоу начнется в 22:00. Предполагается, что оно продлится около пяти минут и его будет хорошо видно во всех столичных округах.
— Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек, — сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
Для гостей парков выступят военные оркестры, будут организованы ретротанцы. Желающие отведают блюда полевой кухни. Например, гости сада «Эрмитаж» в День Победы попадут в атмосферу 1940-х годов. В 18 часов здесь начнется костюмированный бал. Участники повторят движения самых популярных танцев тех лет: краковяк (быстрый польский танец), рио-риту (популярный в 1930-х годах испанский танец), танго и вальс.
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