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Южноуральцы смогут принять участие в онлайн переписи населения в 2018 году
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Южноуральцы смогут принять участие в онлайн переписи населения в 2018 году 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
В 2018 году Росстатом будет проведена пробная перепись населения впервые в электронном виде. Участие примут 9 регионов РФ, Челябинская область не вошла в их число, но может также поучаствовать в этом проекте, сообщила на пресс-конференции «АиФ-Челябинск» руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.
Всероссийский день переписи населения пройдёт только в 2020 году. Однако с 1 по 10 октября 2018 года южноуральцы вместе с жителями ещё 9 регионов РФ, которых официально выбрали для участия, смогут пройти пробную перепись.
Полученные данные будут учитываться только для 9 регионов. Остальные смогут просто оценить удобство нового сервиса.
«Электронные переписные листы жители всех регионов Российской Федерации смогут заполнить онлайн на Едином портале государственных услуг», — уточнила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева.
Челябинская область по численности населения на 1 января 2018 года (3 493 036 человек), по-прежнему остается, одним из крупнейших регионов России и занимает девятое место по численности населения среди субъектов РФ, уступая Москве (12 506 468 человек), Московской области (7 503 385), Краснодарскому краю (5 603 420), Санкт-Петербургу (5 351 935), Свердловской области (4 325 256), Ростовской области (4 220 452), Республике Башкортостан (4 063 293) и Республике Татарстан (3 894 284).
В 2018 году впервые за 6 лет была отмечена убыль населения Челябиснкой области, а вот жителей Челябинска год от года становится только больше и на начало года их число составляет 1 202 371 человек.
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