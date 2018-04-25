Южноуральцы смогут принять участие в онлайн переписи населения в 2018 году

Всероссийский день переписи населения пройдёт только в 2020 году. Однако с 1 по 10 октября 2018 года южноуральцы вместе с жителями ещё 9 регионов РФ, которых официально выбрали для участия, смогут пройти пробную перепись.

Полученные данные будут учитываться только для 9 регионов. Остальные смогут просто оценить удобство нового сервиса.

«Электронные переписные листы жители всех регионов Российской Федерации смогут заполнить онлайн на Едином портале государственных услуг», — уточнила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева.