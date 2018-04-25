«Нас убивают»: Анфиса Чехова объяснила, почему полностью отказалась от сахара

Анфиса Чехова феноменально похудела за последние несколько лет — артистка может похвастаться действительно стройной фигурой. Недавно артистка показала, какой была еще два года назад — с тех пор внешность ведущей действительно сильно изменилась. Сама Чехова с удовольствием делится с поклонниками своими секретами стройной фигуры. По словам артистки, она, прежде всего, научилась любить себя и свой организм, что повлекло за собой отказ от вредной пищи.

Несколько дней назад Анфиса улетела отдыхать с подругой на Бали. На острове очень много кафе и ресторанов, где готовят полезную еду без вредных добавок, однако даже на Бали ведущая столкнулась с тем, что в правильную пищу добавляют сахар, который Анфиса категорически не употребляет.

«Вот уже два года я не ем сахар. Ни в блюдах, ни в каких-либо продуктах. Заказ еды в ресторане, иногда проходит мучительно для меня и официантов, потому что, даже в суп, повара умудряются добавлять сахар! После двух лет сахарного целибата, я чувствую его со страшной силой и распознаю везде. Особенно хорошо моя кожа идентифицирует сахар. Правда, не сразу, а на следующий день. Становится обидно, что в нашем мире, здоровую еду приходится искать, как трюфель, добывать, как руду и просеивать, как золото среди песка! Как будто это что-то нелегальное, запрещенное законом! Хочется надеяться, что и основная масса людей, наконец, раскроет глаза и поймет, что нас кормят продуктами, которые нас убивают… Медленно и мучительно!» — написала в своем микроблоге Анфиса.

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