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Новосибирского алиментщика приставам сдала собака
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Новосибирского алиментщика приставам сдала собака 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
34-летний житель области долгое время не платил алименты дочери. Сумма задолженности составила уже 200 тысяч рублей. Мужчина нигде не работал и не имел никакого имущества. Он постоянно скрывался от судебных приставов. Перед очередной попыткой застать должника дома приставы решили навести справки у его соседей. Те сообщили, что совсем недавно видели, как алиментщик шел из магазина.
Встретившая пристава сожительница рассказала, что мужчина уехал. Вышедшие на улицу приставы заметили, что соседская собака злобно лает на баню должника. Оказалось, что он находился внутри и пережидал пока уйдут приставы. Суд арестовал мужчину на 10 суток.
Как писала «Русская планета», власти Москвы решили повысить на 20% размер социальных выплатам гражданам-донорам. Соответствующее постановление принято президиумом столичного правительства. В соответствии с документом, плата выплата за однократную донацию плазмы повышена с 3000 до 3600 рублей, крови — с 3400 до 4080 рублей, тромбоцитов — с 4800 до 5760 рублей.
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