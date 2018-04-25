Новосибирского алиментщика приставам сдала собака

34-летний житель области долгое время не платил алименты дочери. Сумма задолженности составила уже 200 тысяч рублей. Мужчина нигде не работал и не имел никакого имущества. Он постоянно скрывался от судебных приставов. Перед очередной попыткой застать должника дома приставы решили навести справки у его соседей. Те сообщили, что совсем недавно видели, как алиментщик шел из магазина.

Встретившая пристава сожительница рассказала, что мужчина уехал. Вышедшие на улицу приставы заметили, что соседская собака злобно лает на баню должника. Оказалось, что он находился внутри и пережидал пока уйдут приставы. Суд арестовал мужчину на 10 суток.