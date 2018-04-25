«Я бы не рискнул купить квартиру в южной части города». «Уралкалий» рискует миллиардами, Соликамск рискует собой

Воронка, которую долго ждали

Затопление рудника «Соликамск-2» (также — СКРУ-2) «Уралкалия» началось в ноябре 2014 года. 18 ноября «Уралкалий» заявил об увеличении притока рассолов в шахту. Работники были эвакуированы на поверхность. Первоначально считалось, что затопление приведет к полной потере рудника. Но приток рассолов спустя уже несколько дней кратно сократился.

В тот же день, недалеко от СКРУ-2 был обнаружен провал размером 20 на 30 метров. Он образовался над площадью старого заброшенного рудника, на территории садового кооператива «Ключики». В него «улетело» несколько заброшенных садовых домов. Провал находится на расстоянии 3,5 км от ближайших жилых зданий.

Воронка растет: в апреле 2017 года ее размеры составили 151 на 168 метров, тогда как в марте 2016 года они были 90 на 109 метров. Изначально они составляли примерно 30х40 метров.

Эксперты сразу заговорили, что провал в Соликамске «давно ожидался и прогнозировался». Он случился в той же зоне, где 5 января 1995 года произошло техногенное землетрясение — обрушился грунт над старыми калийными выработками.

Тогда же и позже ученые и политики не раз заявляли о том, что участь уходящих под землю Березников Соликамску якобы не грозит.

Шахтные поля СКРУ-2 далеки от городской застройки южной части Соликамска. Но, во первых, над ними есть обширный частный сектор. Во-вторых, они граничат с шахтными полями рудника «Соликамск-1» (СКРУ-1). В ноябре 2014 года обсуждались риски затопления и первого рудника. Второй рудник, СКРУ-2 в 1970-е годы и создавался как южная часть СКРУ-1. Между рудниками существуют водоупорные перемычки, их ресурс должен истечь через 10-15 лет. Если перемычки не укреплять, существует возможность затопления и первого рудника. Об этом еще в дни затопления СКРУ-2 говорил тогдашний председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов . Пресс-служба «Уралкалия» на вопрос о надежности перемычки отвечать отказалась, также отмолчались АО «ВНИИ галургии» и Горный институт УрО РАН

В Багдаде все спокойно

Эксперты утверждают: Соликамску ничего не грозит. Ранее руководитель Пермского федерального исследовательского центра Александр Барях заявлял «ФедералПресс» , что ситуация, аналогичная березниковской в Соликамске невозможна. «Аварийный рудник в Соликамске, в отличие от березниковского БКПРУ-1, продолжает работать. Поступление рассола там мизерное. Идут откачки, рудник не затоплен, никаких мощных негативных процессов не идет. Вообще, говорить пока не о чем для Соликамска, нет никакой опасности. Да есть авария, но ведутся закладочные работы, рудник действует. В случае с Соликамском следует учитывать и тот факт, что в отличие от Березников, значительная часть города находится на неподработанной территории», — уверял ученый.

Мэрия Соликамска на запрос «ФедералПресс» уклонилась от ответа: «Под жилыми кварталами Соликамска никогда не было никаких затоплений. В черте города нет зон провалов».

О рисках полного затопления рудника СКРУ-1, а также проседания почв в зоне выработок и разрушения жилья и инфраструктуры на поверхности «ФедералПресс» спросил и «Уралкалий». Ответ был переслан почему-то через администрацию города: «система мониторинга позволяет ученым определять и прогнозировать развитие ситуации. Регулярно разрабатываются и актуализируются прогнозные карты развития горно-геологических условий, особенно в пределах всей подработанной территории под городской застройкой. При необходимости в отчетах Горного института Уральского отделения Российской академии наук, АО „Галургия“ даются рекомендации по принятию необходимых управленческих решений. На сегодняшний момент научные институты не делают негативных прогнозов. Процесс мониторинга будет продолжен в усиленном режиме».

Об эффективности мер мониторинга можно судить по совсем недавней истории. Во время подготовки этого материала, в Березниках образовался новый провал. Его обнаружил маркшейдер при пешем обходе, «Уралкалий» долго не сообщал о нем жителям. Размеры воронки у дома № 33 — 4,5 на 7,5 метра. Глубина — около 3,5 метров. Так что никакой мониторинг не то, что не помогает городу не проваливаться дальше, но и не в состоянии предсказать, где и когда почва уйдет из под ног. Счастье, что обошлось без жертв.

Неудивительно, что жители Соликамска не особенно верят официальной информации. В городе многие работают или работали на рудниках и в других структурах бывшего «Сильвинита» и нынешнего «Уралкалия». «Жители говорят, что не только южная часть, но и микрорайон Клестовка (восток города) находится прямо над шахтами, и у людей есть опасения, что процессы затопления и оседания почв пойдут дальше, — рассказала одна из жительниц. — Все понимают, что если начнутся реальные проблемы с проседанием земли и разрушением домов, город погибнет — у него не будет развития. Никто не поедет сюда. Ни жители, ни малый бизнес».

«Каждая смена в шахте начинается с обхода, замера притока рассола и прочих процедур. Водоупорная перемычка между рудниками первого и второго рудоуправления размывается рассолом с невероятной скоростью, точно быстрее того, что рассказывают в руководстве компании. Ее явно не хватит еще на 10 лет», — рассказал «ФедералПресс» один из бывших горноспасателей из Соликамска.

40 тысяч над пустотой

«Южная часть находится над подработанными территориями рудника СКРУ-1. Все, что южнее улицы 20 лет Победы и реки Усолки, стоит на горных выработках. Работая в администрации Соликамска, я не раз видел карту подработок, — рассказывает «ФедералПресс» управляющий «Федерального агентства недвижимости» в Соликамске Артем Богушевский. — Характерно, что для тех, кто купил земельный участок в этой части города и намерен строить что-либо, для получения разрешения на строительство нужно получать справку о горных изысканиях под его участком. В северной части города ( Боровске ) этого не требуется».

В южной части города находится престижный в Соликамске Третий микрорайон калийщиков, а также микрорайоны Красное, Верхний больничный. По словам Богушевского, там проживает до 40 тысяч человек. «В Красном и Больничном в основном стоят двух-трехэтажные дома. А Третий микрорайон застроен многоквартирными домами», — рассказал Богушевский. По его приблизительной оценке, если случится затопление 1-го рудника, то переселять потребуется от 10 тыс. человек до половины жителей южной части города.

Пирамиды «Уралкалия»

В ответе «Уралкалия» на запрос «ФедералПресс» содержится длинный рассказ о том, как компания в целях недопущения новых провалов проводит закладку шахтных пустот под городом. Так, «в 2016 году компания заложила в шахтные пустоты более 16 миллионов тонн солеотходов — из такого количества можно насыпать три египетские пирамиды Хеопса. Таких объемов закладочных работ не демонстрирует больше ни одно калийное предприятие в мире».

Что ж, в середине двухтысячных «Уралкалий» так же отчитывался о закладке шахтных пустот в Березниках. Специальная программа на 2002-2007 годы предусматривала заложить 23 млн тонн отработанной руды в шахты. Потрачено на это было 1,5 млрд рублей, из которых 30% — деньги бюджетов Березников и Пермской области. Интернет-издание «Медуза» со ссылкой на анонимного источника в Горном институте написало: «к 2004-2005 годам Первый рудник успели заложить лишь наполовину; при этом на сайте „Уралкалия“ сказано, что в 2004-м компания перевыполняла план по закладке шахт. Была ли программа реализована до конца, неизвестно. В пресс-службе „Уралкалия“ на вопросы „Медузы“ не ответили». Затопление первого рудника в Березниках, как мы помним, произошло в октябре 2006 года и было весьма стремительным.

Кто заплатит?

Миллиарды рублей и десятилетия переселений жителей: таковы только финансовые и организационные риски новых провалов в Соликамске. «Пример» находится в 30 км южнее — Березники. Только в 2014-2016 годах на переселение жителей, чье жилье было признано непригодным из-за аварии на руднике «Уралкалия» БКПРУ-1, выделили более 4 млрд рублей. А был еще злосчастный микрорайон «Усольский-2», построенный для переселения людей из Березников, но оказавшийся непригодным для проживания из-за превышения концентрации формальдегида в домах. На него ушло более двух миллиардов.

Всего в городе необходимо переселить более 12 тысяч жителей. На строительство ЖК «Любимов», который предназначен для переселенцев, всего планируется затратить 7,5 млрд рублей. Губернатор Прикамья Максим Решетников в интервью РИА «Новости» в сентябре 2017 года отметил, что на переселение жителей Березников и Соликамска, живущих в районах провалов будет выделено еще около 6 млрд рублей.

И это не все. В Березниках над первым рудником находился и железнодорожный вокзал с ветками жд-магистрали. Провал под путями произошел в ноябре 2010 года. Попытки РЖД восстановить сообщение с городом привели к строительству железной дороги в 53 километрах от Березников. На это было потрачено из бюджета страны и средств РЖД 12 млрд рублей.

Видимо, схожие и даже значительно большие средства придется вложить государству и в случае затопления первого рудника под южной частью Соликамска. Примерно: для строительства жилья переселяемых 10-20 тыс. человек потребуется от 10 до 20 миллиардов рублей (если брать затраты аналогично березниковским), перенос железной дороги может потребовать до 10 млрд рублей. И это без учета «накладок» вроде «Усольского-2». Во столько бюджету страны может обойтись безответственность «Уралкалия».

«Я бы не рискнул купить квартиру в южной части Соликамска, — подводит итог Богушевский. — И всем своим друзьям никогда не рекомендую там селиться. Заявлениям «Уралкалия» и администрации города я никогда не верил». По его словам в городе паники нет. И не будет — до появления очередных провалов после «давно ожидавшихся и прогнозировавшихся» затоплений.