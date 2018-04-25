На выборах мэра столицы москвичи смогут проголосовать по месту нахождения

Но если избиратель сначала напишет заявление о включении его в списки избирателей по месту фактического проживания, а потом передумает и придёт голосовать по месту прописки, ему не откажут в праве выполнить свой гражданский долг.

Поправки депутатов Мосгордумы в Избирательный кодекс города Москвы столичный парламент планирует рассмотреть на заседании 25 апреля.

«Большинство поправок, предложенных депутатами Мосгордумы, приводят Московский избирательный кодекс в соответствии федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — пояснил « Парламентской газете » председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников

На выборах мэра москвичи смогут проголосовать по месту нахождения. Но если вдруг избиратель вначале подаст заявление в одну избирательную комиссию, а потом решит, что ему удобнее голосовать на участке по прописке, в избиркоме ему пойдут навстречу. Но предварительно проверят, что голос по месту нахождения не был отдан. «Такой порядок будет применяться только на выборах мэра Москвы, на выборах депутатов Мосгордумы его не будет», — уточнил Семенников.

В числе поправок, которые завтра будут рассматривать в Мосгордуме, есть и другие предложения, внесённые депутатами из трёх парламентских фракций. Так, депутаты предлагают уменьшить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы с 1 до 0,5 процентов, а предельную сумму всех расходов из средств избирательных фондов кандидата на должность Мэра Москвы — увеличить до 250 миллионов рублей.

Во время первого рассмотрения законопроекта, которое состоялось 18 апреля, депутаты приняли поправку, которая продлевает время работы избирательных участках на выбора мэра столицы до 22 часов.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.