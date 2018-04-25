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Екатеринбург окунулся в апрельскую сНежность
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Екатеринбург окунулся в апрельскую сНежность 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Апрель 2018 года на прощанье подарил уральской столице пару дней снежной красоты. Покрытые пышными белыми шапками кусты и деревья, словно украшенные зефиром старинные дома, присыпанные «сахарной пудрой» улицы так и просятся в объектив фотокамеры.
У тех, кто не успел сделать зимнюю фотосессию, появилась возможность исправить это упущение и запечатлеть себя на фоне последних, хочется надеяться, на ближайшие полгода сугробов.
Фотографу Егору Драничникову удалось сделать серию снимков ночного заснеженного Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро". И пусть апрельский снегопад принес много работы энергетикам, дорожникам, коммунальным службам и автоинспекторам, такой красотой нужно любоваться.
Фото: Егор Драничников
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