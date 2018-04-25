«Как людям здесь жить?»: в пригороде Челябинска возобновили слив нечистот под забор жилого дома

В апреле коммунальщики посёлка Кременкуль вновь начали сливать нечистоты в коллектор, расположенный в частном секторе, под забором одного из домов. В конце 2017 года власти уже решали эту проблему, перенаправив ассенизаторские машины в частную сливную яму, однако управляющая компания накопила долги, и с ней расторгли договор.

Проблемный коллектор для жидких бытовых отходов находится на улице Гагарина. Жители посёлка не раз жаловались на зловоние и машины, которые свозят нечистоты к частным домам со всего посёлка. В конце прошлого года администрация поселения решила проблему — договор на слив отходов заключили с частной компанией ООО «ЮжУралВодоканал», но не успели люди выдохнуть, как машины вернулись.

— В начале апреля соседи заметили, что к коллектору снова начали подъезжать ассенизаторские машины, и теперь это происходит ежедневно, — сообщила 74.ru Лилия Плиева. — В округе стоит жуткий запах, как людям здесь жить?

Машины вернулись к коллектору в начале апреля

Замглавы Кременкуля по административно-хозяйственной части Сергей Желтов объяснил 74.ru, что ООО «ЮжУралВодоканал» запретил сливать отходы местным коммунальщикам.

— Мы не знаем, с чем это связано, объяснений они не дают, — рассказал Сергей Желтов. — Сейчас ведём с ними работу, разговариваем, но пока никаких сдвигов. Частники сливаются, а муниципальному предприятию запретили. Мы готовим документы и будем обращаться в прокуратуру , ведь так не должно быть — почему они одним разрешают, а другим нет?

Руководитель «ЮжУралВодоканал» Артём Козлов пояснил, что договор с коммунальщиками расторгнут из-за образовавшегося долга.

— У нас договор не с муниципальной организацией, а с управляющей компанией «ДомСервисКомфорт», обслуживающей дома в Кременкуле. Именно они сейчас вывозят жидкие бытовые отходы в коллектор на улице Гагарина, — пояснил он. — Мы работаем по предоплате, но у организации уже образовался долг. Вчера я встречался с руководителем, в ближайшие дни мы проведём сверку, и как только они всё оплатят, смогут сливать в наш колодец.

В управляющей компании факт слива отходов в коллектор, который находится около забора жилого дома, подтвердили.

— Этот коллектор находится в посёлке с 60-х годов прошлого века, и это единственное место, куда мы можем сливать канализацию, — прокомментировала директор «ДомСервисКомфорт» Екатерина Бубликова. — «ЮжУралВодоканал» запретил нам сливать отходы в их коллектор, сейчас ведутся переговоры.

Вновь образовавшуюся проблему администрация и коммунальщики не могут решить уже почти месяц

Проблема с коллектором в посёлке давняя, по словам Сергея Желтова, других в посёлке пока нет.

— Конечно, надо убирать этот коллектор, — соглашается представитель администрации. — Но опять же люди сами построились около него, никто их туда не гнал! Он находится на этом месте с 1964 года, тогда там было поле. Люди ведь понимали, что будут запахи.