«Единая Россия» и Либерально-демократическая партия Японии заключили соглашение о сотрудничестве

Об этом сообщила пресс-служба российской партии.

Отмечается, что перед подписанием документа председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с генеральным секретарем ЛДПЯ Тосихиро Никаи выразил уверенность, что визит одного из руководителей ЛДПЯ придаст импульс сотрудничеству двух партий и в целом двух стран.

«Уверен, что ваш визит в качестве генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии придаст импульс сотрудничеству и с «Единой Россией», и в целом с нашей страной. Мы придаем большое значение укреплению взаимодействия с Японией как с одним из наших ведущих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последние время эти отношения активно развиваются», — приводятся в сообщении слова Д. Медведева, напомнившего, что отношения двух партий развиваются с 2002 г. и предшественники Т. Никаи неоднократно посещали Россию

По словам лидера «Единой России», в конце мая 2018 г. в РФ ожидается визит председателя ЛДПЯ, премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Подписанным соглашением стороны выражают намерение содействовать расширению и углублению взаимодействия и сотрудничества между РФ и Японией, принимая во внимание, что межпартийные связи являются важной составной частью российско-японских отношений и направлены на их всестороннее развитие. Подчеркивается, что сотрудничество двух стран основывается на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, надежного взаимовыгодного партнерства.

В документе отмечается, что стороны будут проводить совместные консультации и обмениваться информацией по актуальным вопросам ситуации в РФ и Японии, о двусторонних и международных отношениях, обмениваться опытом в области партийного строительства, организационной работы, молодежной политики, развития экономики, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны также договорились на регулярной основе обмениваться партийными делегациями различного уровня, организовывать встречи экспертов, а также проводить двусторонние встречи.

Кроме того, по условиям соглашения, «Единая Россия» и ЛДПЯ договорились активно развивать межпартийные связи и контакты на региональном уровне. Стороны также намерены способствовать установлению отношений между членами Федерального Собрания РФ от «Единой России» и членами парламента Японии от ЛПДЯ, а также организовывать обмен опытом законотворческой деятельности. Также в соглашении отмечается, что стороны будут организовывать под своей эгидой двусторонние и многосторонние семинары, конференции, круглые столы по наиболее актуальным вопросам российско-японских отношений с приглашением широкого круга специалистов и представителей общественности. Стороны также договорились активно содействовать развитию взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества молодежных, женских, просветительских, гуманитарных и других общественных организаций в целях укрепления дружбы, воспитания молодежи в духе патриотизма и трудолюбия.

Соглашение будет действовать в течение пяти лет с момента подписания.