В центре Ульяновска отключают холодную воду

С 20.00 25 апреля до 07.00 26 апреля в отдельных районах центральной части Ульяновска будет отключено холодное водоснабжение.

Пауза в подаче холодной воды объясняется тем, что рядом с ДК «Губернаторский» нужно заменить две задвижки и провести санацию участка водопровода. Холодная вода на это время будет отключена в жилых домах и объектах соцсферы в границах улиц Спасской, Гимова, Плеханова, Ленина, 12 Сентября, Минаева, спуска Степана Разина и бульвара Новый Венец.

Жителям необходимо запастись на этот период водой и отключить водонагревательные приборы.