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В центре Ульяновска отключают холодную воду
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В центре Ульяновска отключают холодную воду 

АиФ — Ульяновск 56 минут назад
С 20.00 25 апреля до 07.00 26 апреля в отдельных районах центральной части Ульяновска будет отключено холодное водоснабжение.
Пауза в подаче холодной воды объясняется тем, что рядом с ДК «Губернаторский» нужно заменить две задвижки и провести санацию участка водопровода. Холодная вода на это время будет отключена в жилых домах и объектах соцсферы в границах улиц Спасской, Гимова, Плеханова, Ленина, 12 Сентября, Минаева, спуска Степана Разина и бульвара Новый Венец.
Жителям необходимо запастись на этот период водой и отключить водонагревательные приборы.
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