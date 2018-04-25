Ещё
В Румынии нашли неизвестное животное с крошечным мозгом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Румынии нашли неизвестное животное с крошечным мозгом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Палеонтологи обнаружили на территории Румынии останки нового рода и вида млекопитающих, которые жили на планете в конце мелового периода.
У существа был крошечный мозг, почти как у предков млекопитающих цинодонтов, но при этом обонятельные луковицы и мозжечок были непропорционально велики, пишет nation-news.ru.
Животное, внешне похожее на грызуна, обитало на острове, что объясняет его маленький мозг островной карликовостью. Весило оно около 166 граммов.
Новый вид был назван Litovoi tholocephalos в честь средневекового валашского военачальника XIII века Литовоя.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мэрия Самары разработает регламент по предоставлению участков на городских кладбищах Израиль заявил о готовности уничтожить российские С-300 Челябинские дольщики в правительстве: одним – деньги, другим – банкротство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию486
Куда революция заведет Армению406
В США заявили о провале Су-57682
Россия может выйти из ПАСЕ40
Волчек в коляске шокировала видом9
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение