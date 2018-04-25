В Румынии нашли неизвестное животное с крошечным мозгом

Палеонтологи обнаружили на территории Румынии останки нового рода и вида млекопитающих, которые жили на планете в конце мелового периода.

У существа был крошечный мозг, почти как у предков млекопитающих цинодонтов, но при этом обонятельные луковицы и мозжечок были непропорционально велики, пишет nation-news.ru.

Животное, внешне похожее на грызуна, обитало на острове, что объясняет его маленький мозг островной карликовостью. Весило оно около 166 граммов.

Новый вид был назван Litovoi tholocephalos в честь средневекового валашского военачальника XIII века Литовоя.