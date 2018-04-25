Противопаводковые работы ведутся в Прибайкалье 

В регионе активно продолжается процесс
разрушения ледяного покрова на водных объектах. Для предотвращения
возможных паводковых явлений и своевременного реагирования при подъёме
воды на реках, где существует такой риск, организован круглосуточный
мониторинг. Наблюдение за обстановкой осуществляется специальными
гидропостами, в том числе и с использованием беспилотных летательных
аппаратов, позволяющих на большом расстоянии обнаружить место возможного
затора и предотвратить его.
Оперативной дежурной сменой Центра
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с главами и старостами 23 населенных пунктов Качугского, Жигаловского, Усть-Кутского районов,
подверженных подтоплению в паводкоопасный период, для оперативного
реагирования при подъёме воды. Кроме того, в муниципальных образованиях
Тайшетского, Чунского, Качугского и Жигаловского районов работают 2 оперативные группы. Силами администраций муниципальных образований,
старост населенных пунктов и оперативных групп в составе спасателей
осуществляется информирование и адресная помощь населению в подготовке к паводкоопасному периоду.
На водных объектах Иркутской области
проведены работы по распиловке и чернению льда, а также взрывные работы в Тайшетском районе на реке Бирюса. На опасных участках организована
отсыпка защитных дамб, углубление водоотводных каналов. На сегодняшний
день паводковая обстановка стабильная, угрозы подтопления населённых
пунктов нет. Ближе к концу апреля гидрологи прогнозируют начало ледохода
на Лене в Иркутской области.