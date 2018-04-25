Противопаводковые работы ведутся в Прибайкалье

В регионе активно продолжается процесс

разрушения ледяного покрова на водных объектах. Для предотвращения

возможных паводковых явлений и своевременного реагирования при подъёме

воды на реках, где существует такой риск, организован круглосуточный

мониторинг. Наблюдение за обстановкой осуществляется специальными

гидропостами, в том числе и с использованием беспилотных летательных

аппаратов, позволяющих на большом расстоянии обнаружить место возможного

затора и предотвратить его.

Оперативной дежурной сменой Центра

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с главами и старостами 23 населенных пунктов Качугского, Жигаловского, Усть-Кутского районов,

подверженных подтоплению в паводкоопасный период, для оперативного

реагирования при подъёме воды. Кроме того, в муниципальных образованиях

Тайшетского, Чунского, Качугского и Жигаловского районов работают 2 оперативные группы. Силами администраций муниципальных образований,

старост населенных пунктов и оперативных групп в составе спасателей

осуществляется информирование и адресная помощь населению в подготовке к паводкоопасному периоду.

На водных объектах Иркутской области

проведены работы по распиловке и чернению льда, а также взрывные работы в Тайшетском районе на реке Бирюса. На опасных участках организована

отсыпка защитных дамб, углубление водоотводных каналов. На сегодняшний

день паводковая обстановка стабильная, угрозы подтопления населённых

пунктов нет. Ближе к концу апреля гидрологи прогнозируют начало ледохода

на Лене в Иркутской области.